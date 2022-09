Charles koning, William prins van Wales: zo schuiven de Britse royals door

Met het overlijden van koningin Elizabeth wordt het Britse koningshuis logischerwijs flink opgeschud. Charles is koning geworden en ook andere royals krijgen nu een andere titel en andere taken. Zo wordt zijn zoon William de nieuwe Prince of Wales. Wat gaat er veranderen?

Door Danja Koeleman

Charles wordt koning Charles III

Na het overlijden van zijn moeder is Charles direct koning geworden. Koning Charles III is - zoals zijn naam al doet vermoeden - de derde vorst met deze naam. Koning Charles I regeerde van 1625 tot 1649. Koning Charles II regeerde van 1660 tot 1685.

Charles zal in diepe rouw zijn, maar wordt wel gelijk in het diepe gegooid: vrijdagmiddag zal hij zijn eerste speech als monarch geven. Ook heeft hij een audiëntie met de nieuwe Britse premier Liz Truss en het kabinet. Met de verandering van koningin naar koning wordt ook het Britse volkslied aangepast: de titel daarvan wordt God Save the King, in plaats van God Save the Queen.

Camilla: koningin-gemalin

Lang was het onduidelijk welke titel Camilla zou krijgen als Charles koning werd. Camilla gebruikte de titel hertogin van Cornwall en koos niet voor de titel prinses van Wales - uit respect voor de populaire prinses Diana, de eerste vrouw van Charles.

Door de groeiende populariteit van Camilla verdween die optie naar de achtergrond. Begin dit jaar maakte koningin Elizabeth verdere discussie over de titel overbodig door haar wensen duidelijk te maken. Elizabeth zei in februari dat ze hoopte dat Camilla koningin-gemalin wordt genoemd.

Charles en Camilla: koning en koningin-gemalin.

William en Kate krijgen titels van Charles en Camilla

William is, nu zijn vader koning is, de troonopvolger. Zijn vader liet in zijn eerste speech als koning weten dat William de titel van prins van Wales krijgt.

William is naast hertog van Cambridge nu ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan nu de vrouwelijke titels. Het Instagram-kanaal van de twee is al aangepast naar Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge. Met zijn nieuwe titel wordt William automatisch ook eigenaar van het Cornwall-landgoed. Dit omvat ruim 524 kilometer aan land, verdeeld over meer dan 23 districten. Hiervoor was Charles eigenaar van deze gebieden.

Hun kinderen krijgen ook nieuwe titels: George (9), Charlotte (7) en Louis (4) zijn nu prins(es) van Cornwall en Cambridge.

Nieuwe titels voor prins William en zijn gezin. Foto: BrunoPress

Kinderen van Meghan en Harry: prins en prinses

Door het overlijden van koningin Elizabeth zijn Archie en Lilibet, de kinderen van prins Harry en zijn vrouw Meghan, technisch gezien prins en prinses geworden. Koning George bepaalde in 1917 dat alle kleinkinderen van een monarch automatisch die titel krijgen.

Vorig jaar werd in Britse media gesuggereerd dat Charles zou willen snijden in het aantal senior royals als hij eenmaal koning zou zijn. Dat zou betekenen dat hij er mogelijk voor kiest dat Archie en Lilibet geen prins en prinses worden. Tot er een officiële verklaring van de koning wordt uitgegeven, hebben de kinderen van Harry feitelijk dus een titel.

De kans dat Harry en Meghan deze titels voor hun kinderen gaan gebruiken, lijkt onwaarschijnlijk. Toen Archie werd geboren, lieten de hertog en hertogin van Sussex weten dat ze hun kind geen koninklijke titels mee wilden geven. Een jaar na de geboorte van Archie deden Harry en Meghan bovendien een stap terug in het koningshuis. Als gevolg van die keuze verloren ze de aanspreektitel Zijne/Hare Koninklijke Hoogheid.

