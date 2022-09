Mediaoverzicht Britse kranten rouwen om Elizabeth: 'Uw plicht is volbracht'

Op de voorpagina's van de Britse kranten is vrijdagochtend uiteraard alleen plaats voor het overlijden van koningin Elizabeth. De media zijn eensgezind over het heengaan van de monarch, die geroemd wordt om haar plichtsbesef en lange staat van dienst.

Door onze nieuwsredactie

Met paginagrote recente of juist oude afbeeldingen van 'The Queen' wordt haar leven herdacht. The Guardian opent met een een portret dat in 1953 werd gemaakt bij de kroning van Elizabeth. De krant wijdt negentien pagina's aan het leven van de koningin (1926-2022).

The Times maakt gebruik van dezelfde foto. "Een leven in dienst", schrijft de krant bij de afbeelding. Ook The Daily Star benadrukt het plichtsbesef van Elizabeth: "U deed uw plicht." Die plicht is volgens de kranten nu volbracht.

Veel Britse kranten drukken foto's van Elizabeth van rond haar kroning in 1953 af. Foto: Cecil Beaton/ Royal Collection

De media uiten ook hun dankbaarheid voor de populaire Elizabeth, die zeventig jaar op de Britse troon zat. "We hebben van u gehouden, mevrouw", schrijft The Sun. The Mirror bedankt Elizabeth "voor alles" bij een recente afbeelding van haar op de voorpagina.

The Daily Express meldt - in hoofdletters - dat de "geliefde koningin dood is", bij een zwart-witafbeelding van de monarch. The Daily Telegraph spreekt bij diezelfde foto van "de koningin van al onze harten". The Daily Mail schrijft op de voorpagina dat de "harten van de Britten zijn gebroken".

De BBC maakte het nieuws van Elizabeths overlijden donderdag als eerste medium bekend. In het overlijdensbericht roemt de publieke omroep Elizabeth als "de enige constante in een steeds veranderende wereld". Het leven van de vorstin wordt samengevat als "lang en vol plichtsbesef".

1:38 Afspelen knop Zo meldt de BBC het overlijden van koningin Elizabeth

Gemenebest staat stil bij overlijden staatshoofd

Ook de media van het Gemenebest staan uitgebreid stil bij het overlijden van Elizabeth. De Britse monarch is in veel landen binnen het Gemenebest nog altijd officieel het staatshoofd.

De Canadese Toronto Star noemt Elizabeth "de laatste van haar soort". Volgens de National Post maakt haar toewijding Elizabeth "de grootste koningin aller tijden".

The Globe and Mail roemt het vermogen van Elizabeth om tradities te bewaken en tegelijkertijd oog te hebben voor de moderne wereld. "Daarmee leidde ze de monarchie een nieuwe tijd in."

In Australië wijzen de kranten op de speciale band die Elizabeth met het land had. Het staatsbezoek van de net gekroonde vorstin in 1954 stond centraal in de eerste televisie-uitzending ooit in Australië.

"Vaarwel, Uwe Majesteit", kopt The Herald Sun, de grootste Australische krant. The Australian heeft aandacht voor de band die Elizabeth had met haar kinderen: "Voor haar was maar één ding belangrijker: haar plicht."

