Koning Charles III: Klimaatactivist die zich niet in een malletje wil wurmen

Het was altijd een onderwerp van grappen: Charles, de eeuwige prins die jarenlang moest wachten tot hij de troon kon bestijgen. Op 73-jarige leeftijd is het zover, nu zijn moeder Elizabeth na zeventig jaar regentschap is overleden. Hoe gaat Charles III vorm geven aan zijn nieuwe rol, waarop hij zich jaren kon voorbereiden?

Door Danja Koeleman

Nooit moest een troonopvolger langer wachten op het overnemen van de kroon. Maar het is zo ver. Charles III is sinds donderdagavond de regerend vorst van Groot-Brittannië. Zijn moeder Elizabeth werd omschreven als een baken van rust, die betrouwbaar en discreet was. Hoe gaat Charles het koningschap aanpakken?

"De reden dat de monarchie nog steeds bestaat, is omdat ze voortdurend nieuwe rollen voor zichzelf zoeken", zegt historicus en monarchiekenner Ed Owens. "Dat wordt ook de voornaamste taak van de nieuwe koning: ervoor zorgen dat de monarchie blijft bestaan."

Kenmerkend aan de nieuwe koning is dat hij zich regelmatig uitspreekt over politieke kwesties. Hij zou zelfs wel eens via handgeschreven briefjes bij politici lobbyen om ervoor te zorgen dat ze bepaalde problemen aan de orde stelden. Iets dat Elizabeth als koningin niet deed: zij hield haar lippen hierover gesloten en bleef altijd de neutrale partij. Hierdoor zorgde ze er wel voor dat veel mensen de monarchie accepteerden en zich er niet snel aan stoorden.

Charles met zijn moeder Elizabeth, eind juni 2022. Foto: ANP

'Charles stelt de vragen die nodig zijn'

Een van de thema's waar Charles zich hard voor maakt is klimaatverandering. Al sinds de jaren negentig waarschuwt hij voor de impact hiervan en stelt hij het aan de kaak binnen zijn opgezette organisaties en liefdadigheidsinstellingen. Naar verwachting zal hij die niet meer de volle aandacht kunnen geven, nu hij koning is. Maar royaltykenners verwachten dat hij "blijft staan voor waar hij in gelooft". Zij stellen dat Charles "de vragen zal stellen die nodig zijn, en zijn zorgen uitdrukt als hij die heeft."

Dat kan ook onrust in het land opwekken, vermoedt politicus Paul Flynn. "Als hij te maken krijgt met een regering waarmee hij het niet eens is, en weigert wetten te ondertekenen, dat zou dat nog wel eens een constitutionele crisis kunnen veroorzaken."

Volgens de experts zal Charles zich niet wurmen in het koningsmalletje dat zijn moeder zeventig jaar lang heeft gevormd. "Hij wil belangrijke dialogen starten als dat nodig is, maar wil er ook voor waken dat de toon daarvan de monarchie niet schaadt."

De problematische naamgenoten en voorgangers van Charles Op voorhand werd gespeculeerd dat de voormalige kroonprins ervoor zou kunnen kiezen om niet de boeken in te gaan als Charles III. Britse vorsten hebben vaak meerdere doopnamen en kozen in het verleden niet altijd voor hun eerste naam. Zo was die van koningin Victoria eigenlijk Alexandrina, maar vond ze dat te buitenlands klinken en koos ze voor haar tweede naam. De grootvader van Charles werd geboren als Albert Frederick Arthur George, roepnaam 'Bertie', en werd uiteindelijk koning George VI. Als Charles III volgt de nieuwe vorst twee naamgenoten die beiden wat problematisch waren. Charles I (1600-1649) geloofde dat hij door God was aangewezen om het land als absolute heerser te besturen. Hij kwam daardoor in conflict met het parlement, werd afgezet en eindigde met zijn hoofd op het hakblok van de beul. Dat luidde het enige Engelse vorstenloze tijdperk en de dictatuur van Oliver Cromwell in. De zoon van de vermoorde Charles I werd na het herstel van de monarchie koning Charles II. Hij was niet alleen omstreden omdat hij veel geld uitgaf aan hopeloze oorlogen, maar ook vanwege zijn vele buitenechtelijke verhoudingen. Dat zou kunnen zorgen voor een pijnlijke herinnering aan het privéverleden van de huidige Charles. Desondanks kiest Charles Philip Arthur George ervoor voortaan bekend te staan als Charles III, niet als George VII, zoals in sommige kringen werd aangenomen.

Snoeien in de monarchie

Die monarchie mag wat Charles betreft wat kleiner worden. Die bestaat nu uit ruim 24 leden, flink meer dan oorspronkelijk het geval was. Die zijn het hele jaar druk met allerlei werkbezoeken en andere koninklijke taken.

Charles heeft eerder de behoefte uitgesproken dat er gesnoeid moet worden in het aantal taken en dat deze verdeeld moeten worden onder een kleiner aantal mensen. "Charles wil een afgeslankte monarchie om er zeker van te zijn dat iedereen zijn steentje bijdraagt, en dat er geen zogenaamde meelopers zijn", zeggen experts.

Al met al blijft het afwachten hoe Charles III zijn rol als koning precies zal invullen. Deze vraag is al talloze keren gesteld, maar zijn woordvoerder wilde daar nooit commentaar op geven. "De prins van Wales geeft veel om dit land. Hij heeft het grootste deel van zijn werkzame leven gewijd aan het helpen van individuen en organisaties om een verschil te maken. En dat blijft hij doen."

