Wat kunnen we verwachten in de dagen na Elizabeths dood?

De vlaggen hangen al halfstok, de officiële website van de koninklijke familie op zwart en - geheel volgens traditie - een officieel ingelijste aankondiging hangt op het hek van Buckingham Palace. Wat kunnen we de komende dagen na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth nog meer verwachten?

Door Bonne Kerstens

De komende uren volgen er ceremoniële kanonsschoten in Hyde Park en op Tower Hill, beide in Londen. Ook gaan de klokken van Westminster Abbey en St Paul's Cathedral 's luiden. Volgens de BBC zal koning Charles III vanavond al een korte toespraak houden.

Op vrijdag komt naar verwachting de zogeheten Accession Council ('troonsbestijgingsraad') bijeen. Die bestaat onder anderen uit hooggeplaatste leden van de regering en koninklijke adviseurs. Zij komen samen in het Sint-Jacobuspaleis in Londen voor de formele verklaring dat Charles de opvolger van Elizabeth II is.

De nieuwe koning zweert trouw aan het parlement en de Church of England. Hij wordt ook het nieuwe hoofd van die kerk. De raad stelt een verklaring van troonsbestijging op, die publiekelijk zal worden voorgelezen in Londen, Edinburgh, Windsor, York en op andere plekken in het Verenigd Koninkrijk.

De toestemming van de raad en de verklaring zijn eigenlijk niet nodig om Charles koning te maken: dat was hij vanaf het moment dat koningin Elizabeth haar laatste adem uitblies. Ze zijn slechts een formele bekrachtiging. Vrijdagmiddag heeft de koning ontmoetingen met de premier en het kabinet, de leider van de politieke oppositie (Labour-voorman Keir Starmer) en hoge kerkleiders, onder wie de aartsbisschop van Canterbury.

Met de koninklijke trein naar Londen

Zaterdag zal de kist met daarin het lichaam van Elizabeth naar het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, Schotland, worden gebracht. Vanaf Holyroodhouse volgt een ceremoniële tocht naar St Giles' Cathedral (eveneens in Edinburgh) voor een dienst die zal worden bijgewoond door leden van de koninklijke familie.

De koningin wordt daar niet opgebaard, dat gebeurt pas later in Londen. De koninklijke familie (of een deel daarvan) reist vervolgens door naar Noord-Ierland, waar een dienst zal worden bijgewoond in St Anne's Cathedral in Belfast. De kist van Elizabeth blijft in Edinburgh.

Verwacht wordt dat de kist daarna met de koninklijke trein via station Waverley naar station St Pancras in Londen zal reizen. De trein vertrekt 's avonds en komt de volgende ochtend aan in Londen. Eenmaal in Londen zal de kist naar Buckingham Palace worden gebracht, waar een ceremonie zal plaatsvinden.

St Giles' Cathedral in Edinburgh Foto: Getty

Vijf dagen om persoonlijk afscheid te nemen

Vanuit daar wordt de kist naar Westminster Hall gebracht. Daar zal de kist vijf dagen blijven. Dit is het moment voor het publiek om afscheid te nemen. De kist wordt neergezet op een verhoging, een zogeheten Katafalk, in het midden van Westminster Hall. Deze zal vijf dagen lang, 23 uur per dag open zijn voor het publiek.

De koning reist deze dagen onder meer af naar Wales, om ook daar een dienst bij te wonen. Ondertussen zullen de afgevaardigden van het Gemenebest van Naties afreizen naar Londen. Koning Charles zal met hen een ontmoeting hebben.

Op de tiende dag staat de begrafenis van Elizabeth gepland. Koninklijke families uit andere landen, waaronder de Nederlandse koninklijke familie, zullen de begrafenis persoonlijk bijwonen. Charles zal hen naar alle waarschijnlijkheid de dag voor de begrafenis zelf verwelkomen.

Elizabeth wordt begraven in Westminster Abbey. Haar kist wordt vanuit Westminster Hall in een tocht naar de abdij gedragen. In het hele land wordt twee minuten stilte afgeroepen. De dienst, die ongeveer een uur zal duren, wordt gevolgd door een wederom een ceremoniële tocht door Hyde Park. Hierna wordt de kist naar Windsor gebracht. Uiteindelijk volgt een korte dienst in St George's Chapel, in Windsor Castle. Daarna wordt de kist in het koninklijke graf geplaatst.

Aanbevolen artikelen