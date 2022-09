Koningspaar reageert op overlijden Elizabeth: 'Dankbaar voor vriendschap'

De Britse koningin Elizabeth is donderdagmiddag overleden in het bijzijn van haar familie. De wereld reageert bedroefd op het overlijden van de vorstin, die 96 jaar oud is geworden.

Door Danja Koeleman

"Met diep respect en grote affectie gedenken wij koningin Elizabeth II", laten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix weten.

"Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de koninklijke familie en delen in hun verdriet." Ze laten weten dankbaar te zijn voor hun vriendschap met de Britse vorstin.

Charles, die na het overlijden van zijn moeder automatisch koning is geworden, plaatst op sociale media een bericht waarin hij zijn verdriet en rouw deelt. "Dit is een van de verdrietigste momenten die ik en mijn familieleden hebben meegemaakt. We rouwen om onze geliefde vorstin en moeder", schrijft hij.

"Haar verlies zal in het hele land worden gevoeld, maar ook door talloze mensen over de hele wereld. Tijdens deze periode van rouw en verandering worden mijn familie en ik getroost, omdat we weten dat de koningin zo alom geliefd was en werd gerespecteerd."

'Ze combineerde plichtsgevoel met lichtheid en humor'

Minister-president Mark Rutte noemt Elizabeth "een baken van rust en stabiliteit". "Hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren, koningin Elizabeth combineerde plichtsgevoel en standvastigheid met lichtheid en humor. Met de karaktervolle invulling van haar zware taak maakte zij indruk op iedereen die haar ontmoette."

Truss: 'Elizabeth is rots waarop modern Verenigd Koninkrijk werd gebouwd'

De Britse premier Liz Truss, die dinsdag in deze functie werd aangesteld door Elizabeth II, reageert bedroefd op het overlijden van de koningin. "We zijn allemaal ondersteboven door de dood van koningin Elizabeth. Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Verenigd Koninkrijk werd gebouwd. Het is een grote schok voor het volk en de wereld. Ze zal voortleven in onze herinnering", zei Truss in een toespraak op televisie.

Ook de premiers van Ierland en Schotland betuigen hun medeleven. De dood van koningin Elizabeth is "een dieptriest moment voor het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de wereld", zei de Schotse leider Nicola Sturgeon.

Webpagina's op zwart

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben op de website van hun stichting Archewell een eerbetoon aan Elizabeth geplaatst. De webpagina is op zwart gegaan.

Dat geldt ook voor de website van de Britse koninklijke familie, die na het overlijden van de vorstin grotendeels uit de lucht is gehaald. Op royal.uk is alleen nog een korte verklaring te vinden. Daarboven staat, tegen een zwarte achtergrond, een foto van de pas gekroonde Elizabeth.

Foto: Archewell

Belgische oud-premier noemt vorstin 'Elizabeth de Standvastige'

EU-president Charles Michel laat weten dat hij meeleeft met de Britse koninklijke familie na het overlijden van koningin Elizabeth II.

De Belgische oud-premier noemt haar "Elizabeth de Standvastige" en zegt dat ze "nooit heeft nagelaten om ons met haar dienstbaarheid en toewijding het belang van aanhoudende waarden te laten zien in de moderne wereld".

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij "met diep verdriet" heeft kennisgenomen van het overlijden van de Britse koningin. "Namens het Oekraïense volk betuigen wij ons medeleven aan de Britse koninklijke familie, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest vanwege dit immense verlies. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar jullie", meldt de president op Twitter. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland.

'Belangrijk onderdeel van de geschiedenis'

De Canadese premier Justin Trudeau laat weten "met pijn in het hart" te hebben vernomen dat "de langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit koningin Elizabeth II" is overleden.

"Ze was een constante aanwezigheid in ons leven en haar dienstbaarheid aan de Canadezen zal voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land blijven", schrijft de premier op Twitter.

