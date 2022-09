In beeld De memorabelste momenten uit het leven van koningin Elizabeth

Koningin Elizabeth is donderdag op 96-jarige leeftijd overleden in het Schotse Balmoral. NU.nl brengt haar memorabelste publieke momenten in beeld: van haar kroning in 1953 tot innige ogenblikken met haar achterkleinkinderen.

Elizabeth als baby samen met haar ouders George VI en Elizabeth Bowes-Lyon. Foto: Getty Images

De Britse koningin trouwt op 20 november 1947 met prins Philip. Foto: BrunoPress

Elizabeth en Philip tijdens hun huwelijksreis op landhuis Broadlands in Hampshire. Foto: Getty Images

Vijf jaar na haar huwelijk sterft Elizabeths vader en wordt ze koningin. In 1953 wordt ze officieel gekroond. Foto: Getty Images

Samen met haar man Philip, zoon Charles en dochter Anne. Foto: Getty Images

Als opperbevelhebber van de Royal Scots Dragoon Guards inspecteert Elizabeth in 2001 haar troepen. De militairen zijn nabij Fallingbostel in opleiding voor inzet in Kosovo als vredeshandhavers in de door oorlog verscheurde regio. Foto: ANP

Elizabeth en Philip met zeven van hun achterkleinkinderen in 2018. De foto is genomen door hertogin Kate, de vrouw van prins William. Foto: Kate Middleton

Elizabeth had een goede band met onze eigen koningin Beatrix. Foto: BrunoPress

Een werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2019. Foto: BrunoPress

De Britse koningin neemt op 17 april 2021 afscheid van haar echtgenoot prins Philip, die op 99-jarige leeftijd is overleden. Op zijn verzoek wordt geen staatsbegrafenis gehouden. Vanwege de coronamaatregelen zijn er slechts dertig personen bij aanwezig. Foto: ANP

Elizabeth roept alle wereldleiders op snel iets te doen tegen klimaatverandering. Het is tijd voor actie, zegt ze in november 2021 in een videoboodschap op de internationale klimaattop in het Schotse Glasgow. Foto: AP

Prins Andrew begeleidt koningin Elizabeth tijdens de herdenking van prins Philip. Foto: ANP

Koningin Elizabeth samen met het gezin van kleinzoon William tijdens de viering van haar zeventigjarig jubileum dit jaar. Foto: ANP

Koningin Elizabeth afgelopen dinsdag, een paar dagen voor haar overlijden. Ze kreeg die dag bezoek van onder anderen Liz Truss, de nieuwe premier. Foto: BrunoPress

