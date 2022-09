Koningin Elizabeth (96) hield Britse monarchie ondanks schandalen altijd in stand

Met het overlijden van koningin Elizabeth II verliest niet alleen het Verenigd Koninkrijk, maar ook de wereld een icoon van de twintigste eeuw. De 96-jarige Elizabeth bezette de Britse troon vanaf 6 februari 1952. Met de zeventig jaar die zij volmaakte, was de mater familias van de Windsors een van de langst regerende vorsten uit de wereldgeschiedenis.

Door NU.nl

Elizabeth, geboren in 1926, is in eerste instantie geen directe troonopvolger. Het noodlot bepaalt anders als haar oom Edward halverwege de jaren dertig aftreedt vanwege zijn relatie met de gescheiden Wallis Simpson. Zo dwingt hij zijn broer George VI het koningschap over te nemen.

Zijn oudste dochter Elizabeth wordt thuis onderwezen, samen met haar vier jaar jongere zus Margaret, en wordt zo klaargestoomd voor de taak die haar plotseling wacht.

Liefde op het eerste gezicht

Al voor de oorlog leert zij de charmante prins Philip kennen, de zoon van een Griekse prins en prinses. Het is liefde op het eerste gezicht volgens Elizabeth, die de vijf jaar oudere prins al op haar dertiende lange brieven begint te schrijven. Zeven jaar later wordt hun verloving officieel aangekondigd en in 1947 treedt het koppel in het huwelijk. Hun eerste kinderen, prins Charles (1948) en prinses Anne (1950), worden kort daarna geboren.

Begin 1952 holt de gezondheid van koning George achteruit. Tijdens een reis naar Kenia krijgt Elizabeth de mededeling dat haar vader is overleden en dat zij de troon moet bestijgen. Hoewel de nieuwe koningin en haar echtgenoot altijd hebben gesteld uit liefde te zijn getrouwd, veroorzaakt de plotselinge nieuwe levenstaak van Elizabeth een tijdelijke crisis tussen de twee.

Elizabeth met haar echtgenoot Philip. Foto: BrunoPress

Plichtsgetrouw, maar wel met een eigen mening

De zeer plichtsgetrouwe Elizabeth heeft haar handen vol aan het zware koningschap. Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich midden in de transformatie van een imperium naar het Gemenebest. Een jaar na haar aantreden maakt zij met Philip een uitputtende wereldreis van zeven maanden naar vrijwel alle landen die deel uitmaken van de nieuwe statenbond. Ook in de decennia die volgen, blijft Elizabeth opvallend veel reizen maken om de positie van het Verenigd Koninkrijk in de wereld te bevestigen en te versterken.

Haar directe invloed als vorstin is in principe beperkt. Maar met regelmaat laat Elizabeth tussen de regels door wel duidelijk haar eigen mening gelden. In 1961 haalt zij zich bijvoorbeeld de woede van het witte Zuid-Afrikaanse regime op de hals als zij de onafhankelijkheidsviering van Ghana bijwoont en zich op de foto laat zetten tijdens een dans met de zwarte president Kwame Nkrumah.

Na de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 is Elizabeth een van de eerste staatshoofden die hem uitnodigt en op die manier impliciet haar steun aan zijn strijd betuigt. Ook tijdens de geheime gesprekken die Elizabeth sinds haar aantreden wekelijks met de Britse premiers voert, zou de koningin met regelmaat haar invloed doen gelden.

Binnen de paleismuren drukt Elizabeth een aantal keren zelfs duidelijk haar zin door. Zij dwingt halverwege de jaren vijftig haar jongere zus Margaret haar geliefde, de gescheiden luchtmachtofficier Peter Townsend, in de steek te laten omdat Elizabeth geen zin heeft in een nieuwe publieke discussie over een omstreden koninklijk huwelijk. Margaret trouwt later nog wel met een andere man, maar deze verbintenis houdt geen stand.

De vorstin met haar zoon Charles. Foto: BrunoPress

Een droevige periode vol tegenslagen

In de jaren zestig en zeventig groeit Elizabeth steeds verder in haar rol als staatshoofd. Als de vorstin in 1977 haar zilveren jubileum viert, heeft haar populariteit een hoogtepunt bereikt. Het contrast is groot als haar zus Margaret het jaar daarop haar scheiding aankondigt. De breuk blijkt de voorbode van een droevige periode vol tegenslagen voor Elizabeth en de Windsors.

Anthony Blunt, een van haar vertrouwelingen van het hof, wordt ontmaskerd als communistische spion. En Louis Mountbatten, een oom van prins Philip, komt in 1979 om het leven door een bomaanslag van de IRA. Het huwelijk van prins Charles en Diana Spencer in 1981 vormt een lichtpuntje. Maar al snel vertoont de relatie barsten, waarna de twee in 1992 uit elkaar gaan.

In 1982 is Buckingham Palace, het woonhuis van Elizabeth, het decor van een van de grootste beveiligingsschandalen ooit als inbreker Michael Fagan tot tweemaal toe het paleis binnen weet te komen. De tweede maal belandt hij zelfs in Elizabeths slaapkamer.

Ook op politiek vlak beleeft het Verenigd Koninkrijk een roerige periode. De conservatieve premier Margaret Thatcher voert rigoureuze bezuinigingen door en sluit verlieslijdende mijnen, wat tot maandenlange protesten leidt. Bovendien voert het Verenigd Koninkrijk in 1982 drie maanden lang oorlog met Argentinië over de Falklandeilanden.

Begin jaren negentig wordt de roep om afschaffing van de Britse monarchie luider, al blijven de antimonarchisten altijd in de minderheid. Media zwengelen een discussie aan over het persoonlijke vermogen van de Windsors (tientallen miljoenen ponden) en het feit dat zij geen belasting betalen (een voorrecht dat premier John Major herriep). En behalve Charles en Diana gaan in 1992 ook Elizabeths tweede zoon Andrew en zijn vrouw Sarah uit elkaar.

'Queen' haalt eigenhandig kou uit de lucht na overlijden Lady Diana

De onverwachte dood van Lady Diana vormt een climax na jaren van groeiende kritiek op de koningin en haar familie. Op 31 augustus 1997 overlijdt Diana op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. Haar chauffeur was onder invloed en reed te hard om de paparazzi, die Diana en haar vriend Dodi Al Fayed vanaf haar hotel achtervolgden, af te schudden.

Omdat Diana officieel geen deel meer uitmaakt van het koninklijk huis, blijft een reactie van Elizabeth en Charles op haar dood dagenlang uit. De vlag bij Buckingham Palace wordt ook niet halfstok gehangen, tot grote woede van de rouwende Britse bevolking.

Een etmaal voor de begrafenis van Diana - een van de best bekeken tv-uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk ooit - haalt Elizabeth de meeste kou uit de lucht. Dat doet ze met een opvallend openhartige televisietoespraak waarin zij haar waardering voor Diana uitspreekt. De hernieuwde populariteit van Elizabeth wordt bevestigd in 2002 als de Britten massaal het gouden regeringsjubileum van de koningin vieren.

Telkens weer speculatie over haar gezondheid

Ondanks haar sterke gezondheid is de koningin sindsdien af en toe uit de roulatie voor kleine medische ingrepen als een knieoperatie, een verrekte rugspier of een darminfectie. Dit belemmert de 'Queen' nauwelijks in haar functioneren. Zo brengt zij, nadat de terroristische beweging IRA haar wapens heeft neergelegd, in 2011 als eerste Britse vorst ooit een bezoek aan Ierland.

Tijdens bezoeken aan de VS en Australië in diezelfde periode suggereren Britse media dat er vanwege haar hoge leeftijd en de problemen met haar gezondheid sprake is van een farewell tour (afscheidstournee). Er wordt hevig gespeculeerd of prins Charles (inmiddels 73) haar in het geval van een abdicatie nog opvolgt of dat de troon meteen wordt doorgegeven aan haar kleinzoon prins William (nu 39).

In de boodschap van Elizabeth bij de viering van haar zestigjarig jubileum in 2012, het jaar waarin Londen internationaal sier maakt met de Olympische Spelen, draait zij alle geruchten over haar mogelijke aftreden resoluut de nek om. "Mijn leven zal ook de komende jaren nog in dienst staan van het Britse volk en ik kijk met een helder hoofd en een warm hart uit naar de toekomst." Charles neemt de laatste jaren wel steeds meer praktische taken van zijn moeder over.

Elizabeth heeft een goede band met haar familie. Toch brokkelen er steeds meer stukjes van de royal family af. Begin 2020 laten haar kleinzoon Harry en zijn echtgenote Meghan Markle weten afstand te doen van hun koninklijke taken en te verhuizen naar de Verenigde Staten. Desondanks blijft de koningin een warme band onderhouden met naar verluidt haar favoriete kleinzoon. Hij is een grote steun voor haar als in april 2021 prins Philip op 99-jarige leeftijd overlijdt. "Zijn vertrouwde lach zal worden gemist", zegt ze in haar jaarlijkse kersttoespraak over haar overleden man.

Tal van films en series dragen bij aan haar enorme populariteit

Het opmerkelijke leven van Elizabeth biedt de afgelopen vijftien jaar veel stof voor films, series en toneelstukken, die onmiskenbaar bijdroegen aan haar onverminderde populariteit.

Actrice Helen Mirren wint talloze prijzen voor haar rollen in de film The Queen en het toneelstuk The Audience (over de gesprekken met de premiers). En streamingdienst Netflix lanceert in 2016 de veelgeprezen serie The Crown, waarin het leven van de vorstin en de andere Windsors minutieus wordt gereconstrueerd.

Hoewel alle officiële activiteiten van Elizabeth in de afgelopen zes decennia nauwgezet zijn gedocumenteerd, hebben de makers naar alle details over haar privéleven grotendeels moeten gissen. De zorgvuldige vorstin viel zeventig jaar lang maar zelden uit haar rol als onpartijdige, ongenaakbare monarch die de Britten vooral wilde verbinden.

