Britse koningin Elizabeth (96) overleden

De Britse koningin Elizabeth is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Britse Koninklijk Huis. Eerder vandaag maakte het Britse koningshuis bekend dat de gezondheid van de vorstin was verslechterd. De koningin is vanmiddag in het bijzijn van haar familie vredig overleden op het Schotse kasteel Balmoral.

Door onze nieuwsredactie

De Britse koning Charles, die zijn moeder opvolgt, en koningin-gemalin Camilla blijven na het overlijden van koningin Elizabeth II nog een nacht op Balmoral Castle. Zij keren vrijdag terug naar Londen.

Elizabeth zat in totaal zeventig jaar op de troon en zou haar jubileum later dit jaar groots vieren. Ze werd op 6 februari 1952 koningin, als haar vader George op 57-jarige leeftijd overlijdt.

Op dat moment is ze al getrouwd met Philip. De zeer plichtsgetrouwe Elizabeth heeft haar handen vol aan het zware koningschap. Groot-Brittannië bevindt zich midden in de transformatie van een keizerrijk naar een Gemenebest.

Haar directe invloed als vorstin is in principe beperkt. Maar met regelmaat laat Elizabeth tussen de regels door wel duidelijk haar eigen mening gelden. Zo is ze, na de vrijlating van Nelson Mandela in 1990, een van de eerste staatshoofden die hem uitnodigt en op die manier impliciet haar steun aan zijn strijd betuigt.

Ondanks haar sterke gezondheid is de koningin sindsdien af en toe uit de roulatie voor kleine medische ingrepen als een knieoperatie, een verrekte rugspier of een darminfectie. Dit belet de 'Queen' overigens nauwelijks in haar functioneren. Ze is nooit voor langere tijd uit de running.

Nooit lang uit de running

Vanwege haar ouderdom en toenemende gezondheidsproblemen zwellen de geruchten aan dat Elizabeth de troon wil overhevelen. In 2012 ontkent ze dat. "Mijn leven zal ook de komende jaren nog in dienst staan van het Britse volk, en ik kijk uit naar de toekomst met een helder hoofd en een warm hart."

Een dieptepunt in haar leven vindt plaats in april 2021, als haar echtgenoot Philip op 99-jarige leeftijd overlijdt. "Zijn vertrouwde lach zal worden gemist", zegt ze in haar jaarlijkse kersttoespraak.

Het opmerkelijke leven van Elizabeth biedt de afgelopen vijftien jaar veel stof voor verschillende films, series en toneelstukken die onmiskenbaar bijdroegen aan haar onverminderde populariteit. Zo lanceert Netflix in 2016 de veelgeprezen serie The Crown, waarin het leven van de vorstin en de andere Windsors minutieus wordt gereconstrueerd.

