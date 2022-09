Ernstige zorgen over gezondheid van Britse koningin Elizabeth (96), familie is bij haar

De gezondheid van de Britse koningin Elizabeth is verslechterd, laat het Britse koninklijk huis donderdag weten in een persbericht. Artsen zouden zich zorgen maken, maar er wordt niet gezegd wat Elizabeth precies mankeert. De 96-jarige vorstin wordt onder medisch toezicht gehouden. Haar familie is onderweg naar het Schotse kasteel waar zij verblijft.

Door Danja Koeleman

Elizabeth is op Balmoral, een kasteel in de Schotse Hooglanden waar de koningin vaak verblijft tijdens vakanties. Familieleden zouden inmiddels op de hoogte zijn gesteld.

Prins William, prinses Anne, prins Andrew, prins Charles en hertogin Camilla zijn volgens Britse media aangekomen bij het kasteel. Prinses Anne was voor werkzaamheden al in Schotland en is direct naar het vakantieverblijf van haar moeder gereisd, melden Britse media.

Prins Edward en Sophie, de hertogin van Wessex, zijn onderweg. Ook Prins Harry en zijn vrouw Meghan reizen op dit moment naar het kasteel. Zij zouden vanavond in Londen een evenement voor het goede doel bijwonen.

De BBC zegt dat de situatie niet eerder zo ernstig was. Het Britse koninklijk huis is volgens de zender normaal gesproken terughoudend met het naar buiten brengen van nieuws rondom de koninklijke familie. De formulering van de verklaring en het feit dat belangrijke leden van de familie naar koningin Elizabeth onderweg zijn, zou duiden op een zeer serieuze situatie.

Koningin moest al rust nemen na drukke dinsdag

Liz Truss, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, schrijft op Twitter dat "het hele land erg bezorgd is over het nieuws uit Buckingham Palace". "Mijn gedachten, en die van mensen in ons Verenigd Koninkrijk, zijn op dit moment bij Hare Majesteit de koningin en haar familie."

Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, schreef op Twitter eveneens bezorgd te zijn. "Ik wens Hare Majesteit en haar familie het beste namens de bevolking van Wales." Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon liet van zich horen: "We maken ons allemaal grote zorgen over de gezondheid van Hare Majesteit. Mijn gedachten zijn op dit moment bij de koningin en de rest van de koninklijke familie."

Een aantal leiders van Britse politieke partijen sprak de hoop uit dat de koningin herstelt. "Ik sluit me bij iedereen in het Verenigd Koninkrijk aan in de hoop op haar herstel", schrijft onder anderen Labour-leider Keir Starmer. Ed Davey, leider van de Liberal Democrats, schreef: "We hopen allemaal op en bidden voor haar volledige herstel."

Woensdag werd al bekend dat de koningin rust moest nemen na een drukke dag op dinsdag. Ze kreeg bezoek van oud-premier Boris Johnson, die zijn ontslag kwam indienen.

Daarna kwam Truss langs. Zij werd door koningin Elizabeth gevraagd de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. De koningin deed het de afgelopen maanden vanwege haar broze gezondheid al rustiger aan. Op advies van haar dokter blies ze meerdere afspraken af.

BBC gooit programmering om

De BBC heeft de programmering omgegooid vanwege de gezondheidssituatie van de koningin. De Britse nieuwszender staat donderdag volledig in het teken van de toestand van de koningin. De zender brengt het laatste nieuws, onder meer live vanaf Buckingham Palace in Londen.

De NOS gaat live als koningin Elizabeth komt te overlijden. Een woordvoerder van de omroep laat weten dat alles klaarstaat.

