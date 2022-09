Blokken en een bijbaan: Amalia heeft zin in het studentenleven

Urenlang blokken, zelf wasjes draaien en waarschijnlijk ook vele Amsterdamse nachten doorhalen: maandag is het studentenleven voor prinses Amalia officieel begonnen. De pers was bij haar eerste stappen in de Universiteit van Amsterdam.

Door Danja Koeleman

Fotografen en verslaggevers hebben zich massaal verzameld voor de ingang van de Roeterseilandcampus, het universiteitsgebouw waar prinses Amalia de komende jaar regelmatig over de vloer komt. Iedereen, ook internationale media, willen de eerste foto van Amalia als studente vastleggen en proberen het beste plekje te bemachtigen. Beveiliging en politieagenten zien erop toe dat alles veilig verloopt.

Maar ook 'gewone' studenten lopen er rond en bekijken het tafereel met een bedenkelijke blik. Ze merken de verschillende cameraploegen van omroepen als de NOS en RTL op en waarschijnlijk valt dan het kwartje: oh ja, prinses Amalia gaat hier studeren.

Onder de indruk lijken de faculteitsgenoten van Amalia in elk geval niet. Op de vraag wat ze ervan vinden dat de troonopvolger hen komt vergezellen, wordt geantwoord: "Tja, niet zoveel. Ik vind het alleen maar sneu dat iedereen massaal komt toekijken."

Er zijn ook studenten die geïnteresseerd blijven staan kijken en benieuwd zijn wanneer de prinses voor de camera verschijnt. Daar mag de pers helaas niks over delen, dus het is even afwachten.

Veel geduld hoeven ze niet te hebben. Tegen 17.00 uur, iets eerder dan gepland, komt Amalia aanlopen vanaf de straatkant. In een lange witte jas poseert ze voor de pers, een beetje verlegen en lachend. Tijd voor vragen is er niet, maar als iemand vraagt of ze er zin in heeft, antwoordt de prinses: '"Zeker!". Nog geen minuut later loopt ze het universiteitsgebouw in. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Gekleed in een lange, witte jas komt Amalia de campus oplopen. Foto: BrunoPress

Haar vader werd speciaal toegesproken

Ook op de eerste studiedag van Willem-Alexander werd een fotomoment georganiseerd. De toen nog kroonprins startte in september 1987 met een studie Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.

Willem-Alexander droeg op de bewuste dag een pak en poseerde voor het Academiegebouw van de universiteit. Tijdens de openingsdag van de universiteit werden alle studenten verwelkomd, waarbij de zoon van toenmalig koningin Beatrix speciaal werd toegesproken.

In lijn van de familietraditie studeerde Willem-Alexander in Leiden. Willem van Oranje stichtte de universiteit en ook koningen Willem I en Willem III, Beatrix én Juliana studeerden in de sleutelstad.

Vanwege zijn komst vroeg de toenmalig burgemeester van Leiden om meer politie in te kunnen zetten. De stad kampte destijds met een tekort aan agenten en de komst van de prins was een mooie aanleiding om de bezetting te verhogen. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ook Willem-Alexander poseerde in 1987 voor de pers op de eerste dag van zijn studiejaar. Foto: ANP

Veel vrouwelijke en internationale medestudenten

Met haar keuze om naar Amsterdam te gaan, kiest Amalia voor een ander pad dan haar vader en oma. Na een tussenjaar start de prinses met de studie politics, psychology, law and economics (PPLE) in de hoofdstad. Een Engelstalige studie, dus Amalia zal voornamelijk tussen internationale studenten in de collegebanken zitten. En dat zijn veel vrouwen: volgens de UvA is 72 procent van de PPLE-studenten vrouw.

Amalia gaat verschillende vakken volgen, waaronder 'Law, justice and morality', 'Politics, power and governance' en 'Decision-making'. De prinses leert dus de beginselen van politiek, recht en besluitvorming. Ook staat er een vak op het programma over de theorie van het houden van een onderzoek.

Aan het eind van het collegejaar moeten Amalia en haar medestudenten een project doen waarbij een sociaal thema, zoals veiligheid, centraal staat. Daarna moeten alle studenten, dus ook Amalia, een major (een specialisatie) kiezen. Tijdens het tweede jaar moeten ze een thesis schrijven die valt binnen dit onderwerp. En daarna volgt nog een master, die de prinses het liefst in het buitenland zou willen volgen. De tekst gaat verder onder de video.

0:29 Afspelen knop Prinses Amalia komt aan bij de UvA voor start studiejaar

Bijbaantje voor de huur?

Het is niet duidelijk of de prinses haar goed beveiligde studentenwoning aan de Amsterdamse grachten deelt met medestudenten of met vriendinnen. Naar verluidt is het een pand van de familie Dreesmann (van het bekende en inmiddels opgeheven warenhuis). Zij zijn de buren van het koninklijk gezin op hun vakantieadres in Griekenland en bezitten flink wat vastgoed.

De woning wordt in elk geval niet betaald door de toelage die Amalia eigenlijk zou krijgen van de Staat zodra ze achttien jaar werd. De prinses liet eerder al weten af te zien van de toelage, omdat ze nog weinig koninklijke taken op zich neemt. Eigenlijk zou ze jaarlijks 1,6 miljoen euro krijgen - ruim voldoende om de huur van een gedeeld appartement mee te bekostigen.

Het ligt voor de hand dat haar ouders nu de huur overmaken, maar de prinses liet eerder weten dat een bijbaan in de horeca niet wordt uitgesloten. Eerder werkte ze al in een strandtent in Den Haag, dus de ervaring heeft Amalia in elk geval al op zak.

Aanbevolen artikelen