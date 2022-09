De studententijd van Amalia: altijd beveiliging mee, ook in de kroeg

Prinses Amalia duikt vandaag de collegezalen in en start met haar studie aan de Universiteit van Amsterdam. Zit er dag en nacht bewaking voor de deur? Kan ze spontaan een avondje uit plannen? En gaat ze alsnog bij het corps?

Door Danja Koeleman

De achttienjarige prinses heeft het afgelopen jaar al even mogen snoepen van haar vrijheid. Ze had een tussenjaar en was in het buitenland voor verschillende stages.

Maar nu begint het echte zelfstandige leven. Samen met een paar oud-schoolgenootjes betrekt Amalia een appartement in het centrum van Amsterdam. Andere koek dan Huis ten Bosch, haar ouderlijk huis, dat omgeven is door een landgoed en waar de beveiliging alle ruimte heeft om de boel goed in de gaten te houden.

Die beveiliging krijgt volgens royaltyexpert Rick Evers in Amsterdam een eigen ruimte op het souterrain van Amalia's studentenwoning. De prinses en haar huisgenoten kunnen als ze thuis zijn rustig hun gang gaan, in alle privacy. Maar zodra ze de deur verlaat, gaat ook de beveiliging mee. Evers: "Dat betekent niet dat ze ook in alle collegezalen erbij zijn, ze kijken niet permanent op haar vingers. Dat is ook wel fijn voor haar toekomstige partner."

De universiteit, een plek waar de prinses straks veelvuldig te vinden is, neemt volgens Evers hoogstwaarschijnlijk ook extra veiligheidsmaatregelen. "Zoals camera's en hekken, zodat de beveiligers zoveel mogelijk op afstand kunnen blijven."

Willem-Alexander tijdens zijn studententijd op de tribune bij het CHIO-springconcours in Rotterdam in 1985.

Amalia is niet anders gewend

De beveiliging houdt dus van een afstand alles in de gaten. Ja, ook als Amalia een biertje pakt in de kroeg. "Als het kan, wordt van tevoren gekeken waar ze naartoe gaat en hoe de situatie daar is", legt Evers uit. "Als het een drukke plek is, kan ik me voorstellen dat er niet één, maar twee beveiligers bij zijn." De royaltyexpert verwacht overigens dat er dan een vrouw met haar meegaat: "Want dat valt minder op dan een man in een pak die constant bij haar in de buurt hangt."

Altijd met een beveiliger op stap: voor de gemiddelde Nederland is dat een onrealistisch scenario. "Maar Amalia is dat gewend, ze weet inmiddels niet anders." Gelukkig hoeft ze haar uitgaansagenda niet ruim te voren te plannen en kan ze ook spontaan een kroegavond plannen. "Ze is ook maar een meisje van achttien, die moet de vrijheid blijven hebben om onaangekondigd ergens naartoe te gaan."

Over Willem-Alexander is bekend dat hij de beveiligers vaak zat was en probeerde om die van zich af te schudden. "Amalia zal ook wel een poging wagen, want er komt een moment dat ze er helemaal klaar mee is. Al is het alleen maar om even lol te trappen met vriendinnen."

En het corps? Amalia wordt voorlopig geen lid van het studentencorps in Amsterdam. Het besluit van de prinses komt kort na een uitgelekte video bij het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.), zoals het corps voluit heet. Daarin werden vrouwen, tijdens een diner voor het lustrum van de vereniging, door meerdere mannen in een toespraak "hoeren" en "sperma-emmers" genoemd. Royaltyexpert Rick Evers verwacht dat Amalia zich op een later moment alsnog bij het corps voegt. “Als de storm is gaan liggen, of misschien een andere studentenvereniging.”

Afgeschermde Instagram-pagina's

Ook voor haar huisgenoten zal het een bijzondere tijd worden. "Die krijgen een plek in haar inner circle en zijn ervan verzekerd dat ze in de komende jaren bijzondere dingen gaan meemaken", vertelt Evers. Hij zegt dat er waarschijnlijk mondelinge afspraken zijn gemaakt over de gang van zaken. Daarin kan bijvoorbeeld iets zijn afgesproken over het gebruik van sociale media, want het is niet de bedoeling dat er feestfoto's van de prinses rondgaan. "De kring rond Amalia is een heel gesloten groep, ook haar vrienden schermen hun Instagram af. Over Amalia lekt zelden iets uit."

Amalia slaagde cum laude op de middelbare school. Evers verwacht dat ze ook tijdens haar studiejaren hoge ogen gaat gooien. "Ze is heel erg prestatiegericht. Dat zorgde voor problemen in haar examenjaar, toen ze zich zo in het blokken vastbeet dat ze er bijna aan onderdoor ging." Haar ouders hebben hun dochter op haar hart gedrukt dat het best een tandje minder mag. "Maar ze zal het nu zelf moeten doen en ze mag zelf de regels bepalen. Nu krijgt ze dat advies misschien van vriendinnen."

Evers besluit zijn verhaal met een compliment voor de studiekeuze van Amalia. "Het heeft een breed, maatschappelijk palet en is een mooie basis voor de voorbereiding op het koningschap. Ze is van plan om haar master in het buitenland te doen, dus het is afwachten wat ze daarvoor gaat kiezen. Daar kan ze pas echt haar ultieme studententijd beleven, omdat ze veel minder wordt herkend dan in Amsterdam."

Aanbevolen artikelen