Prinses Amalia vergezelt ouders op eerste lange werkbezoek in het buitenland

Prinses Amalia zal samen met haar ouders een meerdaags werkbezoek brengen aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze maakt dan kennis met de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het is niet de eerste keer dat Amalia in haar hoedanigheid als Prinses van Oranje naar het buitenland reist. In juni ging ze al op bezoek bij de Noorse prinses Ingrid Alexandra, die toen haar achttiende verjaardag vierde.