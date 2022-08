Ondanks gedegen onderzoek blijven er complottheorieën rond de dood van Diana

Een noodlottig auto-ongeluk maakte op 31 augustus 1997 een einde aan het leven van Diana Spencer, haar vriend Dodi Al Fayed en de chauffeur die hen rondreed in Parijs. Er werd uitgebreid en gedegen onderzoek gedaan naar de toedracht. Toch zijn er mensen die denken dat er opzet in het spel was, hoewel hier geen hard bewijs voor is.

Door Danja Koeleman

"Twee mensen die op niets reageerden en niet ademden. En twee anderen die nog leefden, maar er enorm slecht aan toe waren. Onder wie een jonge vrouw. Ze kon slecht ademen en had snel hulp nodig."

Het zijn de woorden van Frederic Mailliez, een arts die in de nacht van 30 op 31 augustus in de Almatunnel in Parijs rijdt. Zodra hij de gecrashte Mercedes ziet, stopt hij meteen. Pas later hoort hij dat de vrouw die hij probeert te helpen niemand minder dan prinses Diana is.

Zijn hulp mag niet baten. Diana wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overlijdt een paar uur later aan haar verwondingen. Haar vriend Dodi Al Fayed en chauffeur Henri Paul overlijden ter plekke. Bodyguard Trevor Rees-Jones is de enige die het ongeluk overleeft.

Diana en vriend Dodi Al Fayed (rechts) in Saint-Tropez, ruim een week voor het ongeluk.

Achtervolgd en dronken

Diana en Dodi vierden vakantie in Frankrijk en bezochten ook Parijs. Tijdens de nachtelijke rit raakte chauffeur Paul de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto naar de linkerhelft van de rijbaan, botste tegen een steunpilaar en kwam ronddraaiend aan het eind van de tunnel tot stilstand.

Uit onderzoek bleek dat Paul te veel alcohol had gedronken en veel te hard reed; ruim twee keer de toegestane snelheid die je in de tunnel mag rijden. Daarbij werd de Mercedes achtervolgd door paparazzi die foto's probeerden te maken van de prinses en haar vriend. Mogelijk was dit de reden dat de chauffeur te hard reed.

Een dronken chauffeur die op de hielen wordt gezeten door paparazzi is een duidelijke verklaring voor het ongeluk. Toch gaan er ook andere theorieën rond en zetten mensen hun vraagtekens bij de precieze toedracht van het ongeluk.

2:59 Afspelen knop 25 jaar na Diana's dood: zo veranderde ze het Britse koningshuis

Opdracht van Philip en Charles

Volgens Mohamed Al Fayed, de vader van Dodi, zit de MI6 (de Britse geheime dienst) achter het noodlottige auto-ongeval. Hij beweert dat niemand minder dan de inmiddels overleden prins Philip en zijn zoon Charles opdracht hebben gegeven voor het ongeval. Zo kon Charles 'rustig' trouwen met Camilla Parker Bowles, met wie hij een relatie kreeg na zijn scheiding van Diana.

Philip zou willen voorkomen dat Diana en Dodi met elkaar zouden trouwen. Volgens Dodi's vader wilde Philip niet dat de moeder van zijn kleinzoons trouwde met een moslim. "Diana heeft me meerdere keren verteld dat Philip en Charles van haar af wilden", stelt Mohamed. De multimiljonair bracht de zaak zelfs voor de rechter, maar wegens gebrek aan bewijs werd er een streep door gehaald.

Wat Diana tegen Mohamed Al Fayed zei, schreef ze ook in een brief, die in 2003 werd gepubliceerd door The Daily Mirror. Hierin zou de prinses hebben geschreven dat ze werd gewaarschuwd dat prins Charles een ongeluk probeerde te veroorzaken met haar auto. "Ze willen de remmen uitschakelen", schreef Diana. Ze schreef dat Charles zo makkelijker kon trouwen. Niet met Parker Bowles, maar met Tiggy Legge-Bourke, het kindermeisje van hun zoons Harry en William.

De brief werd overhandigd aan de politie, die Charles hierop ondervroeg. Er werd geen enkele aanleiding gevonden om de beweringen van Diana serieus te nemen, en dus ondernam de politie ook geen verdere actie.

De gecrashte Mercedes in de Almatunnel.

Verdachte Fiat

Het onderzoek naar de brief was onderdeel van een grootschalig onderzoek dat de politie deed naar de toedracht van het ongeluk. Omdat er steeds meer theorieën rondgingen, werden onder de naam Operation Paget in 2004 veertien politieagenten drie jaar lang fulltime op de zaak gezet. Zij reconstrueerden de zaak, spraken met alle mogelijke betrokkenen en onderzochten ander mogelijk bewijs.

De Franse politie had eerder al een soortgelijk onderzoek uitgevoerd na het ongeluk, maar wegens de korte duur daarvan plaatsten mensen toch vraagtekens bij de betrouwbaarheid. Daarom werd het onderzoek overgedaan door de Britse politie.

De conclusie bleef onveranderd: een noodlottig ongeluk, veroorzaakt door een dronken bestuurder die paparazzi probeerde te ontwijken. De theorieën werden dus verworpen. Enkele fotografen die de Mercedes achternazaten werden aangeklaagd, maar wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd. Camera's in de tunnel werkten die bewuste nacht niet.

Camera's konden dus ook niet vaststellen dat de Mercedes een witte Fiat probeerde te ontwijken en daarna crashte, een andere theorie over het ongeluk. Verfstrepen van de Fiat werden aangetroffen op de Mercedes. De eigenaar werd later opgespoord: een immigrant die op de vlucht sloeg omdat hij bang was voor een aanhouding. De politie concludeerde dat de man niets met de crash te maken had en liet hem gaan.

Zweem van mysterie

Het politieonderzoek was uitgebreid en gedegen, maar toch blijft er een zweem van mysterie rond het ongeluk hangen. Die geheimzinnigheid staat centraal in de vierdelige Britse documentaire Investigating Diana, al komt ook hier naar voren dat er geen bewijs is voor deze complottheorieën.

Een van de personen die in de docu aan het woord komen, is brigadier Martine Monteil. Zij deed destijds onderzoek naar het ongeluk. Alle (complot)theorieën gaan er bij haar niet in. "Het lijkt wel alsof de wereld het maar moeilijk kan accepteren dat de prinses is omgekomen bij een alledaags ongeval", aldus de brigadier.

