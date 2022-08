Prins William en Kate Middleton verhuizen met gezin van Londen naar Windsor

Het gezin verhuist van Kensington Palace in Londen naar Adelaide Cottage op het landgoed van de koningin in Windsor. Volgens bronnen hoopt het stel op het platteland meer privacy te vinden voor hun kinderen: George van negen, de zevenjarige Charlotte en Louis van vier jaar.

Adelaide Cottage, dat al sinds jaar en dag door de koninklijke familie gebruikt wordt, is een bescheidener onderkomen dan hun appartement in Kensington Palace. Maar deze woning blijft ook in handen van prins William en zijn gezin. Net als de woning in Norfolk, waar ze woonden voor ze naar Londen verhuisden.