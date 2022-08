'Troostmeisjes' zouden Koninklijk Huis miljoenen hebben opgeleverd

Het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat hebben geprofiteerd van het geld dat door zogenoemde troostmeisjes in Japanse dwangbordelen is verdiend, meldt het onderzoeksplatform Follow the Money zaterdag. Volgens een zeer voorzichtige schatting gaat het om zo'n 156,5 miljoen euro.

Door onze nieuwsredactie

Troostmeisjes werden tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tussen 1942 en 1945 onder dwang aan het werk gezet in leger- en marinebordelen. Het ging om zo'n 70.000 vrouwen.

Met het geld dat die vrouwen verdienden, financierde Japan de oorlog, ontdekte de Nederlandse inlichtingendienst NEFIS kort na de Japanse overgave. Dit onderzoek werd nooit volledig openbaar gemaakt, waardoor dit lang onduidelijk was.

Het geld werd dagelijks gestort bij de oorlogsbanken in Nederlands-Indië: de Bank of Taiwan en de Yokohama Specie Bank. Toen de oorlog stopte, werden de banken als "vijandelijk" aangemerkt, waardoor ze konden worden opgeheven.

Nederland kon het vermogen opeisen en plaatste de banken onder controle van De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM). De Nederlandse Staat en het Koninklijk Huis waren daar grootaandeelhouders van en profiteerden op die manier mee, schrijft Follow the Money.

Vraag blijft hoeveel dwangbordeelgeld in beslag is genomen

Het onderzoeksplatform zegt dat het volgens "een conservatieve schatting" gaat om 25,76 miljoen gulden aan ingenomen dwangbordeelgeld. Daarbij is alleen gekeken naar stortingen in de laatste drie maanden voordat Japan zich overgaf. "Geïndexeerd over de periode 1945-2021 komt dat neer op ruim 156,5 miljoen euro", berekent het medium.

Koning Willem I bezat vierduizend aandelen bij de NHM, die vervolgens naar prinses Wilhelmina, koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina gingen. Het dividend per koninklijk aandeel, dat door de liquidatieopbrengst van de Japanse oorlogsbanken behoorlijk in waarde steeg, is destijds bij uitzondering onbelast uitgekeerd.

De Rijksvoorlichtingsdienst en de woordvoerders van de ministeries van Financiën en Algemene Zaken hebben aan Follow the Money laten weten dat ze "niet hebben kunnen verifiëren wat er met het genoemde bordeelgeld gebeurd is en wie daarvan op de hoogte zou kunnen zijn".

