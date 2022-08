Prinses Amalia wordt toch geen lid van omstreden Amsterdams studentencorps

Prinses Amalia wordt geen lid van het studentencorps in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigd na berichtgeving van de NOS . Het corps is onderwerp van gesprek na vrouwonvriendelijke uitspraken van mannelijke leden.

De RVD geeft geen toelichting waarom Amalia nu geen lid wordt. In de koninklijke familie is lidmaatschap van het corps traditie. Haar vader koning Willem-Alexander was tijdens zijn studie in Leiden lid van het studentencorps Minerva. Ook prinses Beatrix was lid van het Leidse corps.