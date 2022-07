Van U2 tot Maan: deze muziek schalt uit de speakers van de Oranjes

Willem-Alexander is niet vies van een beetje André Rieu-muziek, zo bleek dit jaar tijdens het optreden van de violist op Koningsdag. De band tussen Rieu en de Oranjes staat centraal in een special die zondag wordt uitgezonden op tv. Maar welke artiesten staan in Huis ten Bosch nog meer op repeat?

Door: Danja Koeleman

Máxima is een groot muziekliefhebber en ook heel muzikaal. Ze zingt graag en speelt regelmatig gitaar. De koningin is dan ook erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, een stichting die zich inzet om kinderen meer met muziek in aanraking te laten komen.

Haar favoriete muziek? "Soms vrolijke muziek als salsa of tango, soms ook rock uit de jaren tachtig." En ook klassieke muziek, reggae en pop kan Máxima wel waarderen.

De koning is groot fan van U2. Hij vertelde op NPO Radio 2 dat hij al meerdere concerten van de Ierse band heeft bezocht. En ook Armin van Buuren kan de koning waarderen, zo bleek uit zijn enthousiaste gedans tijdens meerdere optredens die de dj voor de royals gaf.

Hij groeide op met klassieke muziek, het genre dat zijn moeder Beatrix vaak thuis opzette. En ook in zijn studententijd zou hij regelmatig een symfonie hebben beluisterd. Elk jaar bieden Willem-Alexander en Máxima het Koningsdagconcert aan, dat gratis mag worden bijgewoond door mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag.

De koning is zelf ook betrokken bij de keuze van de artiesten en muziek die dan gespeeld wordt. "De koning houdt niet van stijf, maar van passie en energie. Je ziet hem stralen als het er op het podium een beetje ruig aan toegaat", zei de zakelijk directeur van een van de orkesten die de koning uitkoos.

Willem-Alexander en Máxima op het podium bij de show van Armin van Buuren in 2009.

Amalia zingt mee met Cats

Dochter Amalia heeft haar muzikale inborst van haar moeder, want ook de prinses is in haar vrije tijd veel met muziek bezig. Ze zingt veel, ook samen met Máxima, en speelt piano. Voor Claudia de Breij speelde ze een stuk van componist Ludovico Einaudi, maar ook een eigen versie van de musicalklassieker Memory uit Cats.

"Ze heeft volume in huis, veel dynamiek en een heel eigen timbre", schrijft De Breij in het boek over de troonopvolgster. "Zo'n stem die stoelen doet omdraaien in televisieprogramma's." In hetzelfde boek vertelt Amalia dat ze ook van heel andere muziek houdt. Zo heeft ze de après-skihit Atje voor de Sfeer ingesteld als wekkergeluid.

Over de muzieksmaak van prinsessen Alexia en Ariane is minder bekend, maar net als hun zus en moeder schijnen ze erg van zingen te houden. In elk geval luisteren ze graag naar Maan. De zangeres vertelde eerder in een interview in &C dat de koning haar dat vertelde tijdens een ontmoeting op de school van Alexia, waar Maan een keertje lesgaf. "De koning zei: 'Mijn kinderen zitten altijd ruzie te maken, de ene wil dat liedje van jou op en de andere wil dat andere liedje'", aldus de Blijven Slapen-zangeres.

André Rieu & De Oranjes is zondagavond 31 juli te zien om 20.35 uur op NPO1.

