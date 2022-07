Prinses Amalia wil bij het corps, maar de RVD wil niet kwijt of dat gaat gebeuren

Het Amsterdamse corps is onderwerp van gesprek na de vrouwonvriendelijke uitspraken van leden tijdens het slotfeest van de studentenvereniging. Veel mensen zijn benieuwd of het gevolgen heeft voor de keuze van prinses Amalia, die eerder liet blijken graag bij het corps te willen. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst zal hierover geen informatie loslaten.

Door: Danja Koeleman

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) doet de woordvoering voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de andere leden van het Koninklijk Huis. Als de media vragen over het koninklijk gezin hebben, kunnen ze bij de RVD terecht.

Maar journalisten krijgen vrijwel nooit antwoord als ze vragen stellen over hun privéleven. De RVD heeft namelijk de taak om de privésfeer van de leden van het Koninklijk Huis zoveel mogelijk te beschermen.

De studententijd van Amalia, die Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam gaat studeren, valt daar ook onder. Dus op de vraag of de prinses zich aansluit bij een studentencorps, gaat de RVD niet in. Het is aan de leden van het Koninklijk Huis zelf om daarover uit te weiden, maar daar worden bepaalde momenten voor gekozen.

Denk aan het interview dat koningin Máxima gaf ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. Of het boek over prinses Amalia dat Claudia de Breij heeft geschreven. Daarin vertelde de prinses onder meer dat ze wel bij het corps zou willen. "Met een een jaarclub, alles erop en eraan."

In het geval van Willem-Alexander is destijds wel gemeld dat hij zich aansloot bij studentenvereniging Minerva. Overigens groeide het aantal aanmeldingen bij de Leidse studentenclub explosief na deze bekendmaking. Dit kan een reden zijn om nu voorzichtiger om te springen met dergelijke informatie.

Geen toespraak van de koning

Veel mensen zijn ook benieuwd of de koning zich openlijk zal uitspreken tegen de vrouwonvriendelijke uitspraken en sfeer bij het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.). Hij was dan wel lid van een ander corps (het Leidse Minerva), maar is voor veel Nederlanders een bekend oud-corpslid.

Toch ligt het niet voor de hand dat de koning zich in bijvoorbeeld een toespraak of verklaring distantieert van de wantoestanden binnen het studentencorps. Ook dit betreft een onderwerp dat zijn privéleven raakt. Dat gold niet voor bijvoorbeeld de boerenprotesten, een onderwerp dat de koning recentelijk wel aan de kaak stelde tijdens een staatsbezoek aan Oostenrijk.

Mocht de prinses zich toch willen aansluiten bij A.S.C./A.V.S.V., dan zal dat in elk geval niet op korte termijn gebeuren. Het corps neemt voorlopig geen nieuwe leden aan na de ophef die is ontstaan door de toespraken, meldde de vereniging dinsdag in een persbericht.

Aanbevolen artikelen