Kijkje in schatkist van Elizabeth: peperdure huwelijkscadeaus en veel diamanten

Van de wereldberoemde diamanten diadeem die koningin Elizabeth droeg tijdens haar kroning tot een ketting die ze een keertje uitleende aan schoonkleindochter Catherine. Vanaf dit weekend kan het publiek in Buckingham Palace een kijkje nemen in de schatkist van de Britse vorstin. NU.nl zet een paar van deze 'schatten' op een rij.

Door: Danja Koeleman

De Diamond-diadeem

Dit sieraad werd in 1820 gemaakt door de juwelensmid Rundells. De diadeem was eerst bedoeld voor koning George de vierde, zodat hij deze kon dragen tijdens zijn kroning. Hij is gemaakt van zilver, goud, diamanten en parels.

Sindsdien bleef de diadeem in de familie. Elizabeth had 'm voor het eerst op in 1952. In 1953 werd het sieraad echt bekend toen de vorstin 'm droeg voor het portret dat werd gemaakt ter ere van haar kroning.

De Ireland-tiara

Het schijnt de favoriet te zijn van Elizabeth: de Ireland-tiara. Het sieraad werd rond 1890 gemaakt voor de aanstaande bruid prinses Mary, die zou gaan trouwen met toekomstig koning prins Albert Victor. Hij overleed een paar weken nadat de verloving werd aangekondigd.

De tiara bevat diamanten met zilveren en gouden omlijstingen. Eerst zaten er ook parels in, maar die werden door Mary vervangen door diamanten. Toen haar kleindochter Elizabeth in 1947 ging trouwen, kreeg zij de diadeem cadeau van haar oma. Elizabeth noemt het sieraad dan ook wel gekscherend 'granny's tiara'. Ze droeg hem regelmatig, bijvoorbeeld op het portret dat van haar werd gemaakt ter gelegenheid van haar 25e verjaardag. In 2014 droeg Elizabeth de tiara nog tijdens de herdenking van D-day.

Diademen en tiara's: wat is het verschil? Een diadeem gold vroeger vooral als statussymbool. Vanuit de diadeem is de tiara ontstaan, vaak een wat rijkelijker bekleed hoofdsieraad. Grote verschillen zijn er niet. NU.nl houdt de namen aan zoals ze in Engeland ook worden gebruikt.

De Nizam of Hyderabad-ketting en -tiara

Naast de Ireland-tiara kreeg Elizabeth ter ere van haar huwelijk ook een ander zeer kostbaar cadeau. Het was een gift van de heerser van de Indiase vorstenstaat Hyderabad. Hij gold toen als een van de rijkste mensen ter wereld, dus hij pakte ook flink uit. Het leuke was dat hij de (toen nog) prinses haar cadeau zelf liet uitkiezen.

Elizabeth koos een platina tiara en een bijbehorende ketting, bezaaid met geometrisch gevormde diamanten. De sieraden zijn vaak door de koningin gedragen en in 2014 werd de ketting zelfs uitgeleend aan Catherine, de echtgenote van Elizabeths kleinzoon William. Het sieraad zou een waarde hebben van zo'n 71 miljoen euro.

De Delhi Durbar-ketting

Waar je nu miljoenen euro's kan winnen in een loterij, ging dat in de negentiende eeuw nog heel anders. Toen won de grootmoeder van koningin Mary (de echtgenote van de in 1911 gekroonde koning George de vijfde) een paar smaragden dankzij haar lot. Die belandden bij de minnares van haar broer, maar Mary besloot ze terug te kopen om ze in de familie te houden.

Samen met negen diamanten en briljantjes - die overigens uit één grote diamant werd gesneden in Amsterdam - zijn de smaragden op verzoek van Mary verwerkt in een ketting. Na haar overlijden in 1953 liet ze de ketting na aan kleindochter Elizabeth, die 'm gedurende de jaren regelmatig droeg.

