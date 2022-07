Hoe de vandaag 9 geworden prins George wordt voorbereid op het koningschap

Voor de jarige prins George, die vandaag zijn negende verjaardag viert, lijkt de Britse troon nog erg ver weg. Maar het is vrijwel zeker dat de zoon van prins William en zijn vrouw Catherine als derde in lijn van troonopvolging vroeg of laat koning wordt. Weet George al wat hem te wachten staat? En wordt hij al klaargestoomd voor de grote taak?

Door: Danja Koeleman

Hoe vertel je een kind dat het later de baas van het land wordt? Of het gebeurde tijdens een formeel gesprekje of tijdens het spelen in de tuin, durft niemand met zekerheid te zeggen, maar bronnen rond de Britse koninklijke familie weten zeker dat George er al van op de hoogte is dat hij hoogstwaarschijnlijk in de voetsporen gaat treden van (onder anderen) zijn overgrootmoeder.

Zijn ouders wilden hem daar niet te vroeg mee lastigvallen. "Catherine en William willen dat George een zo zorgeloos mogelijke jeugd heeft, dus ze hebben hem niet al zo snel mogelijk over zijn toekomst verteld", zegt iemand die dicht bij de Britse koninklijke familie staat. "Hij heeft nog genoeg tijd om het gewicht van de monarchie op zijn schouders te voelen."

Prins William neemt samen met zijn vader Charles steeds meer koninklijke taken op zich, nu de 96-jarige koningin Elizabeth het vanwege haar leeftijd en gezondheid wat rustiger aan moet doen. Dat roept natuurlijk vragen op bij de drie kinderen van William en Catherine (Kate). En om die voor te zijn, besloot het stel hun zoon te vertellen over zijn bijzondere positie en toekomst.

Prins George (9) door de jaren heen

George zou 'het gesprek' al achter de rug hebben

Wanneer 'het grote gesprek' heeft plaatsgevonden, weten we niet precies; daar gaan verschillende verhalen over rond. Volgens enkelen was dat al in 2020, na zijn zevende verjaardag. Anderen beweren dat het nog maar kort geleden is gebeurd: rond Trooping the Colour, het jaarlijkse feest ter ere van Elizabeths verjaardag. Dat zou voor William en Catherine een uitgelezen moment zijn geweest om hun zoon in te lichten. Ook dochter Charlotte (7) zou toen te horen hebben gekregen dat ze een prinses is.

"Dat deden ze op een toegankelijke manier, zonder dat ze hun kinderen hierbij overdonderden", weten ingewijden te melden. Dat zou bij William heel anders zijn gegaan. Hij zou als jongetje zo veel vragen van anderen hebben gekregen dat hij zijn ouders zelf maar aan de mouw trok.

Dat wilden William en Catherine voorkomen. Daarom kozen ze voor een naar verluidt luchtig gesprek, zonder George te vermoeien met details die pas later van belang zijn. "George weet nu dat hij niet als alle anderen is en dat hij ooit de koning van Engeland wordt. Maar hij was vooral benieuwd of hij als koning nog steeds kon voetballen."

Hoe ging dat bij Amalia? Amalia wist al vroeg dat ze misschien wel ooit koningin zou worden. Als jong meisje vroeg ze haar vader al wanneer het haar "beurt" zou zijn. Hoe 'het' gesprek heeft plaatsgevonden is niet bekend. Wel vertelde Amalia in haar boek wanneer ze besefte wat haar te wachten staat: op de dag dat Willem-Alexander werd ingehuldigd als koning. "Het was als een klap in mijn gezicht. Al die mensen staarden naar me alsof ik een goudvis op mijn hoofd had. Maar die dag was ook een grote push de andere kant op. Ik wilde mijn ouders gaan helpen, dat voelde ik heel sterk."

Ondeugend en niet verwend

William zelf kreeg tijdens zijn tienerjaren meer te horen over zijn toekomst als koning. Die informatie ontving hij uiteraard van de beste ervaringsdeskundige die er is: koningin Elizabeth zelf. Tijdens zijn schoolperiode op Eton - niet ver van het huis van zijn oma vandaan - kon hij tijdens zijn pauze naar haar toe wandelen en kletsten ze over het koningschap. "Ze is altijd een grote steun voor me en ik waardeer haar advies enorm", zei William in 2016 tegen Sky News.

Prins George is pas negen jaar, maar laat volgens zijn omgeving nu al een persoonlijkheid zien die past bij een toekomstig koning. "Hij behoort tot de slimsten van zijn klas", weet een anonieme bekende van het gezin te vertellen. "Hij is vrolijk, sociaal en ondeugend, maar ook heel netjes, en hij gedraagt zich niet verwend."

"Ik wil mijn kinderen grootbrengen in een gelukkige en stabiele omgeving", vertelde William in 2017 aan GQ. "George moet opgroeien in een normale wereld, niet achter de muren van een paleis. Hij moet naar buiten, kennismaken met zijn omgeving. De media maken dat moeilijk, maar ik doe er alles aan om hem een normaal leven te geven."

