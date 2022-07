Media mogen niet meebepalen of testament van prins Philip openbaar wordt

The Guardian heeft de rechtszaak rondom het testament van prins Philip verloren, meldt The National vrijdag. Eerder werd besloten dat bij de hoorzitting over het testament van de overleden man van koningin Elizabeth geen pers aanwezig mag zijn. Dat besluit werd aangevochten door de Britse krant.

Volgens de Britse wet moeten testamenten van overleden personen die een publieke functie hadden altijd openbaar worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken of diegene zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. De pers heeft het recht om die testamenten in te zien.

Rechters hebben vrijdag geoordeeld dat de omstandigheden "uitzonderlijk" zijn en dat het testament in dit geval niet openbaar hoeft te worden gemaakt. "Het is waar dat de wet ook van toepassing is op het koningshuis, maar dat betekent niet dat de wet in alle situaties voor dezelfde uitkomst zorgt." Sinds 1911 is die uitzondering gemaakt in het geval van meer dan dertig familieleden, onder wie ook verre familieleden.