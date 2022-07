Waarom het Britse koningshuis zo geheimzinnig doet over prins Philips erfenis

Hoeveel miljoenen en bijzondere voorwerpen heeft prins Philip na zijn dood achtergelaten, en voor wie zijn die bestemd? Het Brits koninklijk huis wil dat geheim houden, maar als het aan de pers ligt, wordt zijn testament op korte termijn openbaar. De rechter doet daar deze week uitspraak over. Waar gaat deze zaak over? En hoe verliep het met testamenten van andere Britse royals?

Door: Danja Koeleman

Volgens de Britse wet moeten testamenten van overleden personen die een publieke functie hadden altijd openbaar worden gemaakt. Dan kan worden bekeken of zij zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan fraude.

Maar voor leden van de koninklijke familie Windsor is al vaak een uitzondering gemaakt. Zo moet voorkomen worden dat Jan en alleman precies weet wat in het bezit van het Britse koningshuis is en aan wie deze bezittingen zijn toegekend na het overlijden van de betreffende persoon. Sinds 1911 is die uitzondering gemaakt bij meer dan dertig familieleden, onder wie ook verre familieleden. Al deze verzoeken zijn achter gesloten deuren behandeld.

Ook het testament van prins Philip, die vorig jaar overleed, moet negentig jaar geheim blijven, oordeelde de rechter in september vorig jaar. Net als soortgelijke zaken vond deze hoorzitting in besloten kring plaats. Mediaorganisaties mochten niet aanwezig zijn en werden niet op de hoogte gesteld van de zitting.

The Guardian werd geweerd bij de zitting en vindt dat dit in strijd is met het open rechtssysteem. De krant wil dat de hoorzitting wordt overgedaan en dat de beslissing ongedaan wordt gemaakt.

De eerste hertog van Fife is een van de royals van wie het testament wel openbaar is gemaakt.

Buckingham Palace reageerde beknopt op het bezwaar van The Guardian. "De behandeling van testamenten is alleen van belang voor de executeurs." Het koningshuis benadrukt dat iedereen een testament geheim kan houden, als diegene dat wil. Het is niet bekend hoeveel mensen hier gebruik van maken.

The Guardian dook eerder grondig in deze 'geheime' testamenten en maakte op basis van andere documenten en informatie een calculatie. De krant tot de conclusie dat de bezittingen van de familie Windsor ongeveer 187 miljoen pond (219 miljoen euro) waard zijn.

Van enkele Britse royals is het testament wel openbaar gemaakt. Zoals dat van de eerste hertog van Fife, de echtgenoot van prinses Louise (dochter van koning Edward VII, die tot 1910 regeerde). Hij liet geld en spullen ter waarde van 79 miljoen pond na, het hoogste bedrag van alle Britse royals met een openbaar testament. Het bekendste lid over wie we weten wat diegene achterliet, is prinses Margaret. De waarde van haar nalatenschap bedraagt 11,5 miljoen pond.

Of het publiek ook een kijkje krijgt in de nalatenschap van prins Philip, wordt later deze week bekend. De rechter buigt zich dan over de zaak van The Guardian en gaat oordelen of deze informatie inderdaad nog negentig jaar geheim moet blijven, of dat ze openbaar wordt gemaakt.

