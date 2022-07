Camilla Parker Bowles werd jarenlang gehaat, maar is nu geliefd bij Brits volk

De vrouw die prins Charles van Diana heeft gestolen: jarenlang was dat wat mensen dachten bij de naam Camilla Parker Bowles. Ze was daarom lange tijd allesbehalve populair, maar inmiddels heeft de echtgenote van de troonopvolger, die vandaag haar 75e verjaardag viert, de harten van het Britse volk gestolen.

"Mijn overgrootmoeder was de minnares van jouw betovergrootvader. Volgens mij hebben we iets gemeen." Bevestigd is het nooit, maar volgens ingewijden is dit de eerste zin die Camilla Parker Bowles (toen 23 jaar) zegt tegen de destijds 22-jarige prins Charles.

De twee zouden elkaar hebben ontmoet tijdens een polowedstrijd. Ze zien elkaar steeds vaker en krijgen een relatie. En wie The Crown heeft gezien, weet dat de twee behoorlijk verliefd op elkaar waren (hoewel natuurlijk niet alles uit de Netflix-serie waarheidsgetrouw is).

Iedereen verwacht dat Charles op één knie zal gaan voor Camilla. Dat gebeurt niet. De prins gaat aan de slag voor de koninklijke marine, is lange tijd van huis en zo eindigt zijn relatie met Camilla. De twee vervolgen hun eigen leven: Camilla trouwt in 1973 met Andrew Parker Bowles en in 1977 leert Charles Diana kennen, met wie hij vier jaar later trouwt.

De eerste foto die van Charles en Camilla wordt gemaakt (1999).

Diana spreekt zich uit over affaire

Toch blijven Charles en Camilla contact houden. Het is slechts vriendschappelijk, beweert de zoon van de koningin. Het gerucht gaat dat het verder gaat dan dat, wat in 1992 wordt bevestigd door Diana zelf. In haar door Andrew Morton opgetekende biografie zegt de prinses dat de affaire al jaren duurt. In een interview met de BBC vertelt ze: "In dit huwelijk zaten drie mensen, dus het was een beetje te druk."

Camilla en Charles verbreken aan het begin van de jaren negentig allebei hun huwelijk. Als de zeer geliefde Diana in 1997 plotseling overlijdt door een auto-ongeluk, is het land in diepe rouw. Toch verschijnen Charles en Camilla al snel regelmatig samen in het openbaar.

In 1998 bevestigt de prins zijn hernieuwde relatie met Camilla in de Britse media, tot groot ongenoegen van het Britse volk: dat ziet Camilla als de slechterik, omdat zij het huwelijk van hun idool Diana zou hebben verwoest. Ze wordt lelijk genoemd, krijgt stapels dreigbrieven en de fotografen laten haar niet met rust.

Ook koningin Elizabeth zou niet blij zijn met de komst van Camilla. Feestjes waarbij Camilla aanwezig is, worden overgeslagen door de Britse vorst. Des te opmerkelijker is het als de twee in 2000 hetzelfde evenement bezoeken: een impliciet teken dat de koningin de relatie van haar zoon accepteert.

Charles en Camilla tijdens hun huwelijk in 2005.

Triviale feitjes en ontboezemingen

In 2003 gaan Charles en Camilla samenwonen en in 2005 trouwt het koppel. Haar imago is dan nog niet best: uit een onderzoek blijkt dat een derde van de deelnemers het huwelijk niet ziet zitten. Het stel houdt de bruiloft bescheiden, misschien ook uit vrees voor de reactie van het publiek.

Elizabeth is niet aanwezig, maar maakt wel haar opwachting op de receptie. En Camilla krijgt een koninklijke titel: Her Royal Highness The Duchess of Cornwall. De nieuwe echtgenote van Charles doet steeds meer voor het koningshuis, een teken dat de koningin haar serieus neemt en dat zij inmiddels een belangrijke plek inneemt in de koninklijke familie.

Camilla is beschermvrouw van vele goede doelen en zet zich in voor stichtingen tegen huiselijk geweld, wat grote sympathie opwekt bij het volk. En waar ze eerst zelden met de pers sprak, geeft ze nu vaker interviews, zodat men haar beter leert kennen. Ze deelt triviale feitjes - ze is bijvoorbeeld dol op de show Strictly Come Dancing - maar stipt ook serieuze onderwerpen aan.

Dat doet ze bijvoorbeeld in een interview met de Daily Mail, waarin ze vertelt over de tijd dat ze veelvuldig werd lastiggevallen door de (roddel)pers. "Het was een vreselijk onaangename tijd en ik zou het mijn ergste vijand nog niet toewensen", vertelt Camilla in 2017. "Zonder mijn familie had ik het niet doorstaan."

Inmiddels kunnen Elizabeth en Camilla het goed met elkaar vinden.

'Ze doet zich niet beter voor dan ze is'

Langzamerhand groeit Camilla uit tot een geliefd lid van het Britse koningshuis. Waar er elders reuring is - prins Andrew die wordt beschuldigd van misbruik, prins Harry die zijn vrouw Meghan verkiest boven zijn koninklijke taken - veroorzaakt Camilla nooit ophef.

"Ze heeft de mening van de pers over haar echt 180 graden doen draaien", vertelt Roya Nikkah, royaltyexpert van The Sunday Times. "Gewoon door een normaal mens te zijn. Ze is nuchter, doet zich niet beter voor dan ze is." Camilla wordt door de pers omschreven als vriendelijk, warm en grappig. Als de (inmiddels overleden) actrice Elaine Stritch tegen Camilla zegt dat ze er geweldig uitziet, luidt het antwoord van de hertogin naar verluidt: 'Jij hebt duidelijk een bril nodig'.

De relatie tussen Camilla en haar schoonmoeder is inmiddels ook beter dan ooit. "Ze mag Camilla graag", zegt Penny Juror, de schrijver van haar biografie, tegen Vanity Fair. "Ze hebben ook enorm veel gemeen, houden bijvoorbeeld allebei veel van honden en paarden."

In februari maakte Elizabeth bekend dat Camilla de titel koning-gemalin krijgt wanneer haar zoon Charles koning wordt. Mensen mogen haar dus aanspreken met 'Queen Camilla', terwijl verwacht werd dat haar titel prinses zou worden. Volgens de BBC betekent dat dat Elizabeth wil dat Camilla een volwaardige koninklijke rol vervult naast Charles. Camilla neemt haar overleden schoonvader Philip als voorbeeld. "Zijn filosofie was duidelijk: 'Kijk omhoog en kijk uit, zeg minder, doe meer - en ga door met het werk' - en dat is precies wat ik van plan ben te doen."

