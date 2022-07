Prinses Iman van Jordanië is verloofd. Het hof heeft woensdag aangekondigd dat de oudste dochter van koning Abdullah en koningin Rania gaat trouwen met Jameel Alexander Thermiotis.

De koninklijke familie feliciteert de prinses en haar toekomstige man met hun verloving. Ook wordt ze een "leven vol geluk" toegewenst.

Koningin Rania deelt ook een bericht op haar persoonlijke Instagram. "Jouw glimlach heb ik al lief sinds de dag dat je geboren werd", schrijft de koningin aan haar dochter. "Ik wens jou en Jameel een leven vol liefde en blijheid."

De 25-jarige Iman is een van de vier kinderen van Abdullah en Rania. Ze zijn ook ouders van kroonprins Hussein (28), prinses Salma (21) en prins Hashem (17).

De in 1994 geboren Thermiotis werkt als zakenmanager in New York. De prinses zet zich in voor filantropie en vergezelt haar ouders regelmatig op staatsbezoeken.