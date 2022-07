De Britse prins Andrew was aanvankelijk heel tevreden over het veelbesproken tv-interview dat hij in 2019 gaf aan BBC Newsnight. Producer Sam McAlister, die bij het gesprek aanwezig was, zegt dat de zoon van koningin Elizabeth na afloop blij was met de manier waarop het interview was verlopen en dat hij daarna zelfs het hele team een rondleiding wilde geven.

McAlister onthult verschillende details over het gesprek in haar nieuwe boek Scoops: Behind The Scenes Of The BBC's Most Shocking Interviews, waaruit de Daily Mail zaterdag publiceert.

De tv-maakster kon toen het interview was opgenomen "nauwelijks iemand aankijken". "Hij gaf het ene verbazingwekkende antwoord na het andere. Elke keer dat ik dacht dat het niet erger kon, werd het dat toch. (...) Ik kon nauwelijks geloven dat zijn mensen het interview niet hadden gestopt. Ik zou het hebben gedaan, ondanks de eventuele gevolgen."

McAlister vroeg de woordvoerder van de prins na afloop wat ze ervan vond. "Ze zei stralend: 'Was hij niet geweldig?' Ik had verwacht dat ze radeloos zou zijn en dat ze geschokt of bezorgd naar de prins zou kijken, maar ze glimlachte en hij leek eveneens blij. Toen drong het tot me door: hij dacht werkelijk dat het goed was gegaan. Hij was zo goed gehumeurd dat hij ons allemaal een rondleiding door het paleis aanbood."

Het interview, waarin Andrew sprak over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein en de beschuldigingen dat hij seks had gehad met door Epstein geregelde minderjarige vrouwen, had grote gevolgen voor de prins. De hertog van York legde kort na het gesprek zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid.