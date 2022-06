Koning Willem-Alexander hoeft een subsidie die hij in 2016 toegekend kreeg voor het beheer van Kroondomein Het Loo niet terug te betalen. Dat meldt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer. Stichting De Faunabescherming had een bezwaar ingediend, maar dat verklaarde Van der Wal ongegrond.

De Faunabescherming had onder meer bezwaar gemaakt omdat de koning jaarlijks een deel van het Kroondomein voor enkele maanden afsluit voor het publiek. Dat gebeurt volgens de natuurorganisatie niet omwille van het natuurbeheer, maar omdat het staatshoofd, al dan niet met gasten, zelf in het gebied wil kunnen jagen.

Toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam besloot in 2016 dat ook met die beperkte openstelling van een deel van het Kroondomein "het recreatief medegebruik van de natuurterreinen voldoende is gewaarborgd" en stemde in met de subsidie. Van der Wal ziet geen reden daarop terug te komen.

De koning krijgt voor het natuurbeheer op het Kroondomein de komende jaren 4,5 miljoen euro subsidie. Ditmaal mag hij dat niet gebruiken voor het gedeelte dat in het najaar niet voor het publiek toegankelijk is. Ook hiertegen zal De Faunabescherming bezwaar indienen, lieten zij onlangs weten aan NU.nl.

De ongeveer 750.000 euro per jaar (4,5 miljoen euro verspreid over zes jaar) wordt besteed aan meerdere doelen. Zo moet droogte in het gebied voorkomen worden, worden er schapen ingezet voor begrazing, moeten er inventarisaties worden gedaan voor de aanwezigheid van plant- en diersoorten en worden de paden onderhouden.