Een filmpje waarin de Britse prins William kwaad wordt op een fotograaf is weer van YouTube verwijderd. De video, die maandag ineens verscheen, bevat oude beelden en is volgens YouTube verwijderd, omdat het privéopnamen betreft.

Op de video is te zien hoe een fotograaf opnames probeert te maken van William die met zijn gezin aan een fietstocht bezig is. De prins reageert boos en noemt het gedrag van de cameraman "walgelijk". Volgens Kensington Palace was de man het koninklijke gezin aan het stalken tijdens een privétochtje.

Het filmpje is overigens al een jaar oud. De opname werd maandag in korte tijd bijna 20.000 keer bekeken. Het Britse koningshuis heeft YouTube volgens Britse media direct gevraagd de opname te verwijderen.