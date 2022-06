Prinses Alexia viert zondag haar verjaardag. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima blaast zeventien kaarsjes uit. Vermoedelijk viert ze haar verjaardag in Nederland, want twee dagen eerder ging ze tijdens de jaarlijkse fotosessie met haar ouders en zussen op de foto.

De prinses studeert sinds september aan het United World College of the Atlantic in Wales, waar ze tegenwoordig ook woont. Daar wil ze haar diploma Internationaal Baccalaureaat behalen. Volgens de jaarkalender had de prinses vrijdag 17 juni haar laatste schooldag voor de zomervakantie.

Alexia Juliana Marcela Laurentien, zoals de prinses voluit heet, werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Ze is na haar zus Amalia (18) de tweede in de lijn van troonopvolging. Na haar werd hun jongste zusje Ariane (15) geboren.

Hockey, gitaarspelen en zingen zijn enkele hobby's van Alexia.