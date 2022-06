Een hoop journalisten, fotografen en volop poseren: het is elk jaar vaste prik bij de zomerfotosessie van de koninklijke familie. Hoe gaat dat eraan toe? Een kijkje achter de schermen.

De fotosessie en het persmoment achteraf wordt vaak gepland op de dag dat de familie op vakantie gaat. Dit keer was dat anders: prinses Alexia studeert in Wales en prinses Amalia heeft een tussenjaar waardoor ze ook niet altijd thuis is. Dus is de fotosessie gepland op een moment dat iedereen in Nederland is en vindt het dit keer wat vroeger in het jaar plaats.

Dat is misschien ook de reden dat de fotosessie dit keer niet bij hen thuis is georganiseerd. Eigenlijk zouden de foto's worden gemaakt op het Haagse Zuiderstrand bij strandtent La Cantina, maar de slechte weersvoorspellingen gooiden roet in het eten. Einde ochtend werd het bericht gestuurd dat we toch naar Paleis Noordeinde moesten, het werkpaleis van het koninklijk paar. Achteraf is er geen druppel gevallen, maar het is begrijpelijk dat je liever geen enkel risico loopt op een fotosessie met verregende kapsels en donderwolken op de achtergrond.

De journalisten, cameramensen en fotografen verzamelen zich bij de achteringang van het paleis. Nu verwacht je misschien een strenge beveiliging voordat je het terrein op mag, maar dat is niet het geval. Rond Paleis Noordeinde zitten de Paleistuinen, en die zijn gewoon voor iedereen toegankelijk. Sterker nog, alle mensen die daar vanmiddag rond 14.30 uur waren, konden vanuit de verte stiekem meegluren naar het interviewmoment met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochter, kroonprinses Amalia.

Alles voor de perfecte foto

Op de eerste verdieping van het (overigens erg warme) paleis worden de fotografen opgesteld zodat ze hét ultieme shot van het koninklijk gezin kunnen maken. Vorig jaar, tijdens de zomerfotosessie in de tuinen van Huis ten Bosch, was dat wegens corona nog in aparte 'hokjes', zodat de fotografen afstand van elkaar konden bewaren. Iedereen had lekker de ruimte en van geduw was niet veel sprake. Dit jaar waren die hokjes verdwenen en leek het iets meer vechten voor dé perfecte plek. Maar verwacht zeker geen ruziënde fotografen of een gespannen sfeer: iedereen kent elkaar goed uit 'het wereldje' en gunt elkaar een mooie foto.

De leden van het gezin krijgen te horen in welke opstelling ze op de foto moeten ('Amalia, nu mag u!'), zodat er allerlei verschillende foto's gemaakt kunnen worden. Want het is natuurlijk ook leuk om wat beelden te hebben van bijvoorbeeld Alexia alleen, of een lieve foto van Willem-Alexander en Máxima samen. Dat komt weer mooi van pas bij alle artikelen die later in het jaar over de koninklijke familie worden gepubliceerd. Het is ook leuk om te zien dat het gezin tussen het foto's maken door warm met elkaar omgaat en de armen om elkaar heen slaat.

Een grapje onderling tussen de koning en zijn dochter. Foto: BrunoPress

Humor zit in de familie

Iemand van de Rijksvoorlichtingsdienst leidt alles in goede banen en begeleidt de pers naar beneden. Daar verzamelt de schrijvende pers zich en de journalisten die vergezeld door een cameraman een vraag stellen aan Willem-Alexander, Máxima en Amalia. Omdat zij nu achttien is, beantwoordt de prinses nu ook vragen. Een primeur dus voor de zomerfotosessie, en veel journalisten (en ook ondergetekende) grepen die kans dan ook en bedachten iets voor Amalia. Ze kreeg veruit de meeste vragen vandaag, waar ze zelf ook een paar keer een grapje over maakte ('alweer?').

Dat doet ze overigens met verve. Ze neemt uitgebreid de tijd voor iedereen, raffelt geen antwoorden af (op één vraag na die twee keer werd gesteld - over of ze lid wordt van een studentenvereniging) en ze komt over alsof ze de pers al jaren te woord staat. En net als haar vader en moeder gooit ze er regelmatig een grapje in of geeft ze een humoristische slag aan haar antwoorden. Dat is haar ouders ook niet ontgaan. Het koningspaar merkte meermaals op hoe trots ze op hun dochter zijn.