Prinses Amalia is zeer dankbaar dat ze ondanks de woningnood in Nederland een kamer in Amsterdam heeft gevonden. Dat vertelt de troonopvolger aan NU.nl tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie met het koninklijk gezin.

Amalia realiseert zich dat het voor veel studenten lastig is om een woning te vinden. "Ik heb ook vriendinnen die vorig jaar echt moeite hebben gehad met het vinden van een kamer. Daarom ben ik ontzettend dankbaar dat ik wel een kamer heb kunnen vinden. Ik kijk ernaar uit om daar met medestudenten te mogen wonen."

Koningin Máxima denkt dat haar dochter veel zal leren van deze ervaring. "Vroeger vertelden je ouders je wat je moest doen. Nu moet je zelf regels bedenken en prioriteiten stellen met medestudenten", zegt Máxima. De koningin denkt dat dit een goede voorbereiding is op het volwassen leven van Amalia.

'Amalia is klaar voor deze nieuwe fase'

Ook koning Willem-Alexander denkt dat deze verantwoordelijkheid een goede leerschool is voor Amalia. "Als kind lijkt het alsof je ouders alles tegenhouden, maar een eigen huishouden brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Het is een nieuwe fase in het leven en ik denk dat Amalia daar helemaal klaar voor is."

Het is de eerste keer dat de pers vragen mag stellen aan Amalia tijdens de fotosessie. De fotoshoot zou eigenlijk bij strandtent La Cantina plaatsvinden, maar werd door weersomstandigheden verplaatst.

Het is de eerste fotosessie sinds vorig jaar juni. In februari werd de jaarlijkse sessie tijdens de wintersportvakantie in Lech geschrapt. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldde toen dat de Oranjes alleen nog op de foto wilden als het gezin compleet is.

Ook stelde de RVD dat de fotosessies niet langer verbonden zijn aan winter- en zomervakanties. Prinses Alexia kon afgelopen winter niet mee naar Lech vanwege haar studie in Wales.