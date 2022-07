Zijn de natuur en de mens geholpen met de jaarlijkse jacht van de koning, zijn kennissen en binnenkort zijn dochter? Of doen de jagers dat puur voor het plezier? Amalia heeft haar jachtakte binnen en mag gaan jagen als ze wil. Daarmee zou ze een jarenlange traditie in stand houden: in het najaar jaagt de koninklijke familie, vooral op zwijnen. NU.nl sprak met experts, die verdeeld zijn over deze koninklijke hobby.

Elk jaar sluit Kroondomein Het Loo drie maanden lang. Wat zich daar dan precies afspeelt, weet alleen de koninklijke familie, hun uitgenodigde vrienden en de faunabeheerders. Maar dát er dan wordt gejaagd, is zeker.

Kroondomein Het Loo is al sinds 1895 jachtterrein van de Oranjes. Daar wordt vooral gejaagd op zwijnen. Prins Hendrik was groot liefhebber van de dieren en haalde ze begin twintigste eeuw naar het kroondomein.

"In de periode september-december wordt er op de hele Veluwe gejaagd", vertelt Arno Willems, die als rentmeester het Kroondomein beheert, aan NU.nl. En inderdaad, de koning jaagt dan ook, maar dat gaat om één dagdeel in die drie maanden.

"Ook zijn er gasten van de koning aanwezig, maar dit gebeurt sporadisch", zegt Willems. "Er wordt gedacht dat ze dan enorme hoeveelheden zwijnen afschieten, maar dat is niet zo. De faunabeheerders beheren de populatie."

Populatie zwijnen is groot

Want die populatie is groot, stelt hoogleraar ecologie en biodiversiteit Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen. "Zwijnen krijgen relatief veel nakomelingen en de populatie heeft dus de potentie om snel te groeien."



De populatie varieert per jaar; dat ligt voornamelijk aan de beschikbaarheid van voedsel. Als er veel eikels en noten groeien, stijgt de populatie. Een teveel aan zwijnen kan gevaarlijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld in grote groepen de weg op gaan, en dan ongelukken kunnen veroorzaken.

Kroondomeinbeheerder Willems voegt toe dat dit probleem nijpender wordt wanneer er sprake is van voedselschaarste na een eikelrijk jaar. Er is dan te weinig eten voor veel dieren.

"Dus gaan ze de grenzen van het gebied verder verkennen. Ze lopen via de weg naar nabijgelegen dorpen of steden en kunnen zo gevaarlijke situaties veroorzaken. Of ze trekken naar landbouwgebieden om voedsel te vinden en wroeten de grond om. Dan kun je twee dingen doen: de dieren laten verhongeren, of de populatie actief beheren door te jagen."

De Faunabescherming protesteerde eerder tegen de zwijnenjacht. De actiegroep vindt dat er niet op de dieren mag worden gejaagd.

Prins Bernhard gaf toe dat zwijnen werden bijgevoerd

Dit jaar zijn er volgens Willems minder zwijnen. Dierenrechtenactivist Niko Koffeman spande een (inmiddels verloren) zaak aan tegen het Kroondomein, omdat hij vindt dat er te veel subsidie aan het natuurgebied wordt verleend. Hij stelt dat er juist sprake is van overpopulatie, die bovendien zelf wordt gecreëerd door de koninklijke familie.

Rond het Kroondomein zouden volgens Koffeman veel meer zwijnen leven dan in soortgelijke andere gebieden, omdat er actief bijgevoerd zou worden. Dat wordt ontkend door Willems en kan via andere bronnen niet worden bevestigd. In 2004 gebeurde het in ieder geval wel: prins Bernhard vertelde er toen in een interview met de Volkskrant over.

"Claus heeft gezegd: 'We moeten de varkens op het Loo afschaffen.' Dan krijg je geen gasten meer, heb ik hem gezegd, want die komen niet voor een hert, die willen alleen maar varkens schieten. 'Ja maar, dat kunnen we niet betalen', zei Claus. Oké, dan betaal ik, heb ik gezegd", aldus prins Bernhard destijds.

De bosvriendinnen van Van Vollenhoven

Zwijnen bijvoeren gebeurt al jaren niet meer, stelt kroondomeinbeheerder Willems. "Wij voeren niet bij, dat is ook verboden. Het zou niet slim zijn."

"Ik ben nu een kleine tien jaar beheerder en ook daarvoor is er lange tijd niet bijgevoerd. Vroeger zal dat ongetwijfeld wel zijn gebeurd. Daar wordt dan nu een vergrootglas opgelegd, terwijl dat bijvoeren ook elders in Nederland plaatsvond."

Koffeman denkt dat er nog steeds gevoerd wordt, bijvoorbeeld vanwege de tweets van Pieter van Vollenhoven. Koffeman: "Hij noemt ze zijn 'bosvriendinnen' en schrijft dan bijvoorbeeld gekscherend dat ze langskomen op zijn verjaardag. Maar die vriendinnen komen alleen op je feestje als je ze elke dag trakteert. En hij trakteert ze elke dag."

Elk vorstenhuis een jaagspecialiteit

Koffeman vertelt dat bijna elk vorstenhuis een eigen 'jaagspecialiteit' heeft. Zo zou het koningshuis van Spanje dagen organiseren waarop kwartels worden geschoten. In Nederland zijn dat dus de zwijnen. Maar het gaat vooral om de traditie en het socializen, meent Koffeman.

"Tijdens het jagen wordt er veel gekletst met elkaar, er worden zaken gedaan en soms zelfs huwelijkspartners gezocht. Het is een ouderwetse traditie, met een hiërarchische verdeling van posities: het personeel picknickt aan de ene kant, de jagers aan de andere kant."

'Hoop dat Amalia inziet dat het een wrede hobby is'

Hoewel er dus wordt gejaagd, vindt hoogleraar Olff dat je de populatie eigenlijk het best kunt beperken met natuurlijke factoren, zoals verhongering. "Alles wat daarna nog nodig is, kan worden opgelost met jacht. Maar dan nog kun je je afvragen of je dat wel moet doen. Zwijnen veroorzaken normaliter alleen overlast voor mensen, niet voor de natuur. Toch worden er veel zwijnen afgeschoten."

Mogelijk gaat prinses Amalia, die onlangs haar jachtakte haalde, dat ook doen. Ze mag als troonopvolgster het kroondomein ook beheren zonder die akte. De kans lijkt dus groot dat ze de akte echt gehaald heeft om ook daadwerkelijk te gaan jagen.

"Ik heb wel de hoop dat Amalia het jagen niet in de praktijk brengt, net zoals ze eerder aangaf af te zien van haar toelage", zegt Olff. "Of misschien ziet ze later zelf in dat jagen een wrede hobby is."