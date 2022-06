Prinses Amalia heeft haar jachtakte behaald en mag haar vader vergezellen tijdens de jacht op Kroondomein Het Loo. Maar betekent dit ook echt dat ze met een geweer op pad gaat?

In principe niet. Zodra de akte binnen is mag er officieel worden gejaagd, Maar het lijkt er niet op dat de prinses komend najaar met een geweer achter de konijnen en herten aan gaat. In haar boek dat verscheen ter ere van haar achttiende verjaardag zei Amalia dat de akte "niet meteen bedoeld is om te gaan jagen, maar vooral dient ter voorbereiding op het toekomstige beheer van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn".

Voordat je een jachtakte kan behalen, moet je eerst een jachtdiploma verkrijgen. Dat heeft Amalia al in de pocket, vertelde ze in haar boek. Haar vader - zelf in het bezit van een jachtdiploma en -akte - vindt het belangrijk dat zijn dochter, die troonopvolger is, deze traditie voortzet.

Willem-Alexander gebruikt zijn papieren om jaarlijks te mogen jagen op Kroondomein Het Loo, dat drie maanden per jaar wordt afgesloten. In die tijd wordt "overpopulatie van het wild voorkomen" en wordt er door onder anderen de koning zelf gejaagd. Ruim 90 procent van de jacht komt voor de rekening van faunabeheerders, Willem-Alexander jaagt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst één dagdeel per jaar.

Vanaf je zestiende jaar kun je het examen voor een jachtdiploma afleggen. Het wordt omschreven als "een intensief proces, waarna men geacht wordt een uitgebreide kennis te hebben van de diersoorten die bejaagd, bestreden en/of beheerd mogen worden en de leefomgeving van deze diersoorten".

Foto: BrunoPress

Amalia zei in haar boek dat ze hierdoor "meer weet dan een boswachter". Daar was wat gesteggel over en er werden zelfs Kamervragen over gesteld. Haar opmerking moet niet al te letterlijk worden genomen; de prinses bedoelde ermee dat het examen en de voorbereiding daarop niet makkelijk zijn.

Het diploma was al binnen, en de jachtakte nu dus ook. Om die te verkrijgen moet je achttien jaar zijn: dat werd Amalia afgelopen december. Daarvoor hoef je verder niet te studeren of een examen te doen, het is puur een vergunning om te mogen jagen. Een aanvraag van de akte doe je bij de politie en je moet hier de nodige papieren voor inleveren, zoals een verzekeringsbewijs en een formulieraanvraag.

Als Amalia koningin wordt, zal ze in navolging van haar vader het beheer van het kroondomein op zich nemen. Het bezitten van een jachtakte is daartoe niet verplicht, bleek uit antwoord op Kamervragen. "Het oordeel of een jachtakte om andere redenen noodzakelijk of wenselijk is, is aan de Kroondrager en de kroonprinses."

De Rijksvoorlichtingsdienst doet verder geen uitspraken over het behalen van de akte. Het kan best zo zijn dat Willem-Alexander zijn dochter eens uitnodigt om hem te vergezellen tijdens de jacht. Of dat inderdaad gaat gebeuren, blijft tussen de koning en zijn opvolgster.