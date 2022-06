Een storm van kritiek kreeg Hertogin Camilla over zich heen toen Prins Charles en zij openbaar maakten dat ze een relatie hadden. Jarenlang hadden ze een affaire terwijl ze beiden getrouwd waren met iemand anders. Leren leven met zoveel kritiek was "niet makkelijk", vertelt Camilla in het Britse blad Vogue.

De relatie tussen Charles en Camillia werd officieel na de scheiding van Charles en zijn vrouw Diana in 1996. Een jaar eerder was Camilla gescheiden van haar echtgenoot Andrew Parker Bowles.



"Het was niet makkelijk", vertelt Camilla aan de Vogue. "Ik werd zo lang onder de loep genomen. En je moet een manier vinden om daarmee te leren leven. Niemand vindt het leuk om de hele tijd aangekeken te worden en, je weet wel, bekritiseerd te worden. Maar ik denk dat ik er uiteindelijk boven ben gaan staan. Je moet verder met het leven."

Een jaar na de scheiding van Charles overleed Diana aan de gevolgen van een auto-ongeluk. De moeder van prins William en prins Harry was erg populair bij het Britse volk. Dat en de affaire tussen Charles en Camilla zorgde ervoor dat Camilla veel kritiek over zich heen kreeg.

Camilla vertelt in het interview dat de relatie met Charles soms hard werken is, omdat ze allebei een volle agenda hebben. "Soms is het moeilijk", zegt ze, "maar we proberen elkaar altijd even te zien. Soms is het kort, maar we drinken graag samen een kopje thee om de dag te bespreken. Het is fijn om dan even bij te praten."

"Al vind ik het het allermooiste om samen in dezelfde ruimte te zitten en een boek te lezen. We hoeven niks te zeggen. We zijn gewoon samen."