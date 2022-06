Kroonprinses Amalia poseerde vrijdag tijdens haar eerste reis als prinses van Oranje met prinsessen en een prins van andere koningshuizen. Ze is momenteel op bezoek in de Noorse hoofdstad Oslo.

Op een foto poseert Amalia met prinses Estelle van Zweden (linksonder), prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen (midden), prinses Elisabeth van België (rechtsboven) en prins Charles van Luxemburg (rechtsonder).

De Noorse prinses Ingrid Alexandra werd in januari achttien, ruim een maand na Amalia's achttiende verjaardag. Vanwege een corona-uitbraak toen werd het bezoek aan het koninklijk paleis in Oslo met vijf maanden uitgesteld.

De reis naar Noorwegen was de tweede officiële plichtpleging voor prinses Amalia. Haar eerste officiële optreden als prinses was een dag na haar verjaardag. Toen werd zij door koning Willem-Alexander binnengeleid in de Raad van State.