Koningin Máxima heeft vrijdag in een interview met de Arabische televisiezender Al Jazeera gezegd dat ze haar taak als koningin als een grote verantwoordelijkheid ervaart. "Het is harder werken dan alles wat ik hiervoor heb gedaan", zei de vorstin.

Máxima zei dat het sprookje van de koning en de koningin niet bestaat. "Als je deze positie bekleedt, heb je de verantwoordelijkheid om ergens verandering in te brengen. Ik neem dat heel serieus", vervolgde de koningin.

Verder vertelde ze dat ze haar positie als koningin op haar eigen manier invult. Ze heeft niet de ambitie om die rol te veranderen. "Ieder persoon doet het op zijn eigen manier en naar eigen kunnen. Ik hoop zelf dat ik iets kan bijdragen met mijn talenten. Maar elke koningin is anders. Er is geen vaste vorm voor."

De ideale koningin bestaat dan ook niet, vindt Máxima. "In elk land zal dat weer anders zijn. En ook mijn dochter zal het op een andere manier doen dan ik. Het enige wat ik haar kan meegeven, is om te gaan voor wat je leuk vindt en je energie geeft. Want als je dat doet, kun je verandering teweegbrengen."

Ze was vrijdagavond bij Al Jazeera te gast om te vertellen over haar rol als speciale gezant bij de Verenigde Naties. "Dit is nog maar een klein deel van wat ik doe", zei de koningin. De zender interviewde haar afgelopen week tijdens haar VN-reis langs Ivoorkust en Senegal. De koningin doet, net als de rest van het koninklijk huis, zelden uitgebreide interviews.