Prinses Amalia maakt vrijdag haar eerste officiële reis als prinses van Oranje. Dat hoeft zij nog niet in haar eentje te doen, want ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen mee naar Noorwegen. Daar zijn zij aanwezig bij een galadiner ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra, in het koninklijk paleis in Oslo.

De reis naar Noorwegen is de tweede officiële plichtpleging voor prinses Amalia, die in december achttien jaar werd. Haar eerste officiële optreden als prinses was een dag na haar verjaardag. Toen werd zij door koning Willem-Alexander binnengeleid in de Raad van State.

Koningin Máxima vertelde donderdag al dat haar dochter graag een keer "tassendrager" wil zijn tijdens een VN-reis. De achttienjarige dochter van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN.

De agenda van Amalia moet het wel een keer toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint de prinses aan haar studie in Amsterdam.

Behalve de Nederlandse delegatie is ook een groot deel van de Europese koningshuizen vrijdag aanwezig. Zo reist prinses Elisabeth van België mee met haar moeder Mathilde. Voor Zweden gaan kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel samen met hun kinderen Estelle en Oscar. Namens Luxemburg komen erfgroothertog Guillaume, zijn vrouw Stéphanie en hun zoontje Charles (2).