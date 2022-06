Hoewel koning Willem-Alexander juridisch onschendbaar is, buigt de rechter zich vandaag over een zaak die zijn privéleven raakt. De 4,7 miljoen euro subsidie die de koning voor de periode 2016-2021 kreeg voor het onderhoud van Kroondomein Het Loo heeft hij ten onrechte ontvangen, zo meent actiegroep De Faunabescherming.

De Faunabescherming heeft een bezwaar ingediend, omdat de beheerders van een natuurterrein alleen subsidie mogen ontvangen als het terrein minstens 358 dagen per jaar geopend is (met uitzondering van 1 hectare, dat mag het hele jaar gesloten zijn).

Kroondomein Het Loo - dat wordt beheerd door de koning, maar eigendom is van de staat - voldoet niet aan die voorwaarde. In het najaar is een groot deel van het gebied vanwege wildregulatie drie maanden gesloten. Toch ontving Willem-Alexander gedurende die zes jaar miljoenen euro's om het natuurgebied te onderhouden.

Behalve dat er voor de koning een opzienbarende uitzondering werd gemaakt, waren er volgens De Faunabescherming-voorzitter Niko Koffeman meer stinkende zaakjes. "Normaliter moet je bij de provincie zijn om de subsidie aan te vragen, maar het ministerie (van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, red.) vond het blijkbaar ingewikkeld dat de koning bij hen zijn hand moest ophouden", zegt Koffeman in gesprek met NU.nl. "Dus is er via omwegen een eigen regeling bedacht voor de koning." Zo zouden de afspraken mondeling zijn gemaakt.

Het ministerie deed lang over de behandeling van het bezwaar. Volgens Koffeman was dat om tijd te rekken, zodat de subsidieperiode tot eind 2021 voorbij was. Ook meende het ministerie dat De Faunabescherming geen belang heeft bij een eventuele terugbetaling van de miljoenensubsidie. Daarop ging de actiegroep in beroep om het bezwaar opnieuw te laten beoordelen.

"Het College van Beroep stelde ons op alle punten in het gelijk. Ook zij vinden dat het ministerie ten onrechte niet tijdig op het bezwaar heeft gereageerd, dat het niet uitmaakt dat die vijf jaar inmiddels verlopen zijn en dat wij wél belang hebben bij een inhoudelijke behandeling van het beroep." En dus komt de zaak nu voor de rechter. (tekst gaat door onder de foto)

Koningshuis spreekt minister tegen

NU.nl heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) om een reactie gevraagd. Die verwijst naar een Kamerbrief, waarin toenmalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten schrijft dat de subsidievoorwaarden niet geschonden zijn. De koning had volgens haar dus wel recht op de subsidie, hoewel het kroondomein drie maanden dicht was voor het publiek.

Uit de subsidiebeschikking, die vorig jaar in handen kwam van BNNVARA-programma Zembla, staat dat de koning "ter bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer" niet 1 hectare, maar 7.200 hectare van het kroondomein mag sluiten.

Dit lijkt behoorlijk in strijd met wat het koningshuis zelf zegt op zijn website: "De Kroondrager kan onder dezelfde voorwaarden gebruikmaken van de betreffende subsidieregelingen als iedere andere private beheerder van bos- en natuurterreinen. Met andere woorden: als de economische eigenaar van deze grond niet de Kroondrager was geweest, dan had die persoon ook subsidie kunnen krijgen."

Actiegroep start ook zaak over nieuwe subsidie

In elk geval is al besloten dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink de procedurekosten moet betalen. Ook moet het ministerie zich opnieuw buigen over het bezwaarschrift.

De rechter gaat dat dus ook doen, wat mogelijk als gevolg kan hebben dat (een deel van) de subsidie wordt teruggevorderd. En dat kan dus als gevolg hebben dat de koning miljoenen moet terugbetalen.

Deze week werd bekend dat de koning 4,5 miljoen euro subsidie krijgt voor de periode van begin 2022 tot eind 2027. De regels zijn inmiddels iets veranderd: er mag sinds dit jaar geen subsidie meer worden verleend voor het (grote) gedeelte dat de koning voor privégebruik afsluit. Maar alsnog krijg hij bijna hetzelfde bedrag voor het onderhoud van het kroondomein.

"Ook tegen de nieuwe subsidie gaan wij bezwaar maken", zegt Koffeman. "De subsidie is naar verhouding veel te hoog. Dat zal een geheel nieuwe zaak worden, al zal die wel juridische handigheidjes bevatten die we van de huidige kunnen leren. Alle punten worden opnieuw inhoudelijk gewogen."