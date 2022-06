Koning Willem-Alexander krijgt tot 2028 4,5 miljoen euro subsidie voor het onderhoud van het deel van natuurgebied Kroondomein Het Loo dat altijd voor het publiek toegankelijk is, zo werd deze week bekend. Waar gaan al die miljoenen heen? En welke rol speelt de koning zelf in het beheer van het domein?

Kroondomein Het Loo bestaat uit drie gedeeltes: een gedeelte dat altijd open is voor publiek, een gedeelte dat drie maanden per jaar gesloten is vanwege de jacht en de rest van het gebied, dat in verband met de kwetsbare natuur nooit toegankelijk is.

De koning krijgt voor de periode 2022-2027 een subsidie van 4,5 miljoen euro, dat vanwege nieuwe regels niet besteed mag worden aan het gedeelte dat slechts negen maanden open is. Volgens de regels moet een natuurgebied dat subsidie krijgt vrijwel het hele jaar (zeker 51 weken) toegankelijk zijn voor het publiek. De koning jaagt samen met familieleden en andere kennissen met een jachtdiploma gedurende het najaar in dit gebied.

Het subsidiebedrag is verlaagd van 4,7 miljoen naar 4,5 miljoen euro, maar relatief is het wel gestegen. Dat komt doordat het gebied waaraan de subsidie kan worden besteed door de nieuwe regels kleiner is geworden. Dat het een relatief hoog bedrag voor een kleiner gedeelte is, komt doordat de vergoeding voor natuurbeheer is gestegen. Dit is per 2022 maximaal 84 procent van de gemiddelde kosten, voorheen was dit 75 procent. Ook is er rekening gehouden met inflatie.

De kosten voor het beheer van het gebied dat deels gesloten is, moet de koning uit eigen zak betalen. "De koning is dus economisch eigenaar van het Kroondomein en heeft hierop vruchtbeheer", zegt de Rijksvoorlichtingsdienst tegen NU.nl. Dat betekent dat eventuele opbrengsten ook naar de koning gaan. Over de hoogte van de kosten zegt de RVD niets, omdat er over de privéuitgaven van de koning en zijn familie geen uitspraken worden gedaan.

De subsidie mag wel gebruikt worden voor het deel van het landgoed dat altijd gesloten is in verband met de kwetsbare natuur. Volgens de RVD is hier sprake van bijvoorbeeld zandige gedeelten waar ook adders en ringslangen voorkomen, of de randen van de heidevelden, waar de nachtzwaluw broedt. Ook wolven hebben sinds 2019 nesten op het landgoed; daarom wordt dat afgesloten voor het publiek.

De ongeveer 750.000 euro per jaar (4,5 miljoen euro verspreid over zes jaar) wordt besteed aan meerdere doelen. Zo moet droogte in het gebied voorkomen worden, worden er schapen ingezet voor begrazing, moeten er inventarisaties worden gedaan voor de aanwezigheid van plant- en diersoorten en worden de paden onderhouden.

De RVD laat weten dat de koning "erg geïnteresseerd is in het beheer van het Kroondomein", maar de uitvoering ervan laat hij aan de rentmeester van het Kroondomein over. Een rentmeester werkt als manager van een leefomgeving en beheert alle zaken die daarmee te maken hebben.

Er is ook weerstand tegen de subsidie die de koning krijgt. Actiegroep De Faunabescherming wil dat de koning de miljoenensubsidie van de afgelopen vijf jaar terugbetaalt, omdat die niet volgens de regels voor natuurbeheer zou zijn verstrekt. De subsidie zou alleen gegeven mogen worden aan natuurgebieden die 51 weken per jaar open zijn.

Voor de koning zou een speciale regeling zijn getroffen. Een hoorzitting hierover dient vrijdag. De actiegroep gaat ook bezwaar indienen tegen de nieuw verleende subsidie, omdat die in verhouding veel te hoog zou zijn.