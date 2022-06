Prins Andrew zal maandag niet aanwezig zijn bij de ceremonie van de Orde van de Kousenband die plaatsvindt op Windsor Castle, melden Britse media. In eerste instantie zou Andrew, die onder vuur ligt vanwege zijn vermeende rol in een seksschandaal, wel aanwezig zijn. Maar zijn familie zou erop hebben aangedrongen dat hij daarvan afziet.

Het was de bedoeling dat prins Andrew aanwezig zou zijn bij de ceremonie en de lunch achteraf. Na overleg met familie zou op het laatste moment zijn besloten dat de prins alleen acte de présence geeft bij de niet-publiekelijke onderdelen. Andrew trad in 2006 toe tot de orde, samen met zijn broer Edward.

Tijdens de ceremonie worden personen geridderd die bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving of die het koningshuis van dienst zijn geweest.

Een van hen is Camilla, de schoondochter van koningin Elizabeth. Zij werd eerder dit jaar door Elizabeth benoemd tot lid in de Orde van de Kousenband. De hertogin van Cornwall wordt maandag daadwerkelijk geïnstalleerd tot de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk.

De vrouw van de Britse prins Charles is benoemd tot Royal Lady van de orde. Met haar benoeming voegt ze zich bij andere leden van de Britse koninklijke familie, zoals de prinsen Andrew en Edward en prins William die in 2008 als duizendste ridder tot deze orde toetrad.

Ook koning Willem-Alexander is lid van de orde. In 2018 is hij tijdens een staatsbezoek aan het VK benoemd tot lid door Elizabeth.

Andrew raakte in opspraak nadat een vrouw hem ervan had beschuldigd dat hij haar heeft gedwongen tot seks toen ze minderjarig was. Andrew ontkende alles, maar trof een schikking om een rechtsgang te voorkomen.