De Britse koningin Elizabeth is weer een stapje dichter bij het 'wereldrecord' van langstzittende soevereine monarch ooit. Vandaag is ze precies 70 jaar en 126 dagen vorstin. Daarmee komt ze op gelijke hoogte met de in 2016 overleden koning Bhumibol van Thailand.

Elizabeth heeft nu nog maar één naam voor zich. 'Zonnekoning' Lodewijk XIV van Frankrijk regeerde van 1643 tot 1715 en zat daarmee 72 jaar en 110 dagen op de troon. De Britse koningin zou dat record op 25 mei 2024 evenaren. Dat is over 713 dagen.

De 96-jarige Elizabeth vierde vorig weekend uitgebreid haar platina regeringsjubileum met vier dagen van parades, straatfeesten en andere evenementen door heel Groot-Brittannië en het Gemenebest.

Het Gemenebest waren vroeger de Britse koloniën en zogeheten mandaatgebieden, die symbolisch nog steeds Elizabeth als staatshoofd hebben. Zo is Elizabeth naast het Verenigd Koninkrijk ook officieel het staatshoofd van Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Jamaica.

De langstzittende Nederlandse monarch ooit was koningin Wilhelmina. Zij zat tussen 1890 en 1948 57 jaar en 286 dagen op de Nederlandse troon.

Langstzittende staatshoofden van soevereine staten (per 12 juni 2022) 1. Koning Lodewijk XIV, Frankrijk - 72 jaar, 110 dagen

2. Koningin Elizabeth II, Verenigd Koninkrijk - 70 jaar, 126 dagen

2. Koning Bhumibol, Thailand - 70 jaar, 126 dagen

4. Prins Johann II, Liechtenstein - 70 jaar, 91 dagen

5. Ajaw Pacal I, Palenque (Mayastaat) - 68 jaar, 33 dagen

6. Keizer Frans Jozef I, Oostenrijk-Hongarije - 67 jaar, 355 dagen

7. Koning Ferdinand III, Sicilië - 65 jaar, 90 dagen

8. Koningin Victoria, Verenigd Koninkrijk - 63 jaar, 216 dagen

9. Koning Jacobus I, Aragon - 62 jaar, 319 dagen

10. Keizer Showa, Japan - 62 jaar, 13 dagen

'Geen handleiding' voor haar mijlpaal

Na afloop van de festiviteiten rondom haar jubileum bedankte de Queen iedereen voor alle "mooie berichten en voor jullie aandeel in deze leuke feesten".

Volgens haar bestond er voor haar zeldzame mijlpaal geen "handleiding". "Maar ik voel me nederig en ben diep geraakt dat zo veel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren", schreef ze.

Vanwege haar broze gezondheid was Elizabeth niet aanwezig bij alle festiviteiten die voor de familie werden georganiseerd. De koningin is niet meer zo mobiel en moest rusten nadat ze onder meer aanwezig was op de eerste dag van Trooping the Colour, een jaarlijkse militaire parade.