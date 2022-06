Bergen kritiek, (valse) beschuldigingen en een titel (deels) moeten opgeven: de relatie tussen de Noorse prinses Märtha Louise en de Amerikaanse sjamaan Durek Verrett heeft weinig weg van sprookje. Waarom wekt hun liefdesrelatie zoveel weerstand op bij de pers en het publiek?

Waar de meeste koninklijke relaties zich in het geheim ontwikkelen en vervolgens op een publiekelijk moment worden bekendgemaakt, ging dat bij de vijftigjarige Märtha Louise heel anders.

In 2019 maakt de prinses, de oudste dochter van koning Harald V en koningin Sonja van Noorwegen, via Instagram bekend een nieuwe vriend te hebben.

Ze is op dat moment drie jaar gescheiden van de eind 2019 overleden schrijver Ari Behn. "Als je je soulmate ontmoet, dan weet je het. Ik heb het geluk de mijne te hebben gevonden", schrijft de Noorse bij een foto met Verrett, die overigens ook Noorse roots heeft. "Ik ben zo blij en gezegend dat ik hem mijn vriend mag noemen."

Geen verrassing dat haar vriend actief is op het spirituele vlak

Dat is niet helemaal de manier waarop iemand van het koningshuis zoiets doorgaans aanpakt, maar de reputatie van Märtha Louise is op dat moment al wat omstreden. Zo beweert de prinses telepathische krachten te hebben en te kunnen praten met dieren.

Het komt dus niet echt als een verrassing dat de Noorse prinses verliefd is geworden op iemand die ook actief is op het spirituele vlak. Verrett is naar eigen zeggen al sinds zijn twaalfde werkzaam als sjamaan: iemand die contact maakt met de geestenwereld om mensen te kunnen genezen en iets te kunnen voorspellen.

De twee hebben elkaar leren kennen bij een healing van de prinses bij Verrett. "Ik keek in zijn ogen en zei: 'Ik ken jou al'", vertelt ze in een Amerikaanse talkshow. "En hij antwoordde: 'Het stond al voor onze geboorte in de sterren dat we elkaar ooit zouden ontmoeten.'"

De sjamaan begeeft zich dan al een poos in de wereld van celebrity's. Hij is goed bevriend met acteurs als Chris Pine en Selma Blair en is zelfs de spiritueel adviseur van Gwyneth Paltrow. Hij schrijft ook artikelen voor haar lifestyleplatform Goop.

Verrett met Gwyneth Paltrow. Verrett met Gwyneth Paltrow. Foto: Durek Verrett

Märtha Louise is geen 'privéprinses'

Hoewel dit allemaal liefdevol en romantisch klinkt, heeft het publiek niet veel positiefs over hun relatie te zeggen. Verrett gaat namelijk op een vrij controversiële wijze te werk. Zo moeten mensen die zich door de sjamaan laten behandelen hem er schriftelijk toestemming voor geven dat hij hun genitaliën mag aanraken.

Ook zijn levensstijl - gevuld met luxe feestjes en andere oppervlakkige en materialistische zaken - doet gezien zijn bestaan als sjamaan flink wat wenkbrauwen optrekken: mensen kunnen dit niet met elkaar rijmen. En het inmiddels verwijderde bericht waarin Verrett schrijft dat hij "een reptiel afkomstig van een andere planeet" is, zorgt al helemaal voor consternatie.

Kort na het begin van hun relatie besluit het koppel te gaan samenwerken. Ze gaan onder de noemer The princess and the shaman samen op tournee. Maar ook hiermee stuiten ze op weerstand. Het publiek vindt het niet kunnen dat Märtha Louise haar koninklijke titel voor commerciële doeleinden gebruikt.

In samenspraak met haar familie besluit dat ze de titel prinses alleen nog gebruikt wanneer zij koninklijke en officiële taken vervult. Ze omschrijft het zelf als een "goede oplossing". Overigens is Märtha Louise geen troonopvolger, omdat in Noorwegen de oudste zoon (in dit geval Hakon) en niet de oudste dochter de eerste in lijn van troonopvolging is.

Sjamaan wacht nog even met zijn aanzoek

Als haar ex-man Behn eind 2019 zelfmoord pleegt, menen veel mensen dat de nieuwe relatie van Märtha Louise de aanleiding was. "Ze zeiden dat als Durek er niet was geweest, het niet gebeurd zou zijn", vertelt ze in een interview met Vanity Fair.

De sjamaan wil zijn geliefde eigenlijk dan al ten huwelijk vragen - zelfs de koning en zijn vrouw zijn al om toestemming gevraagd - maar gezien de omstandigheden ziet hij daarvan af. Dat Verrett plannen heeft om met de prinses in het huwelijk te treden, steekt hij niet onder stoelen of banken. De ring is al ontworpen, zo vertelt hij.

Het stel (links en midden) in 2019. Het stel (links en midden) in 2019. Foto: ANP

Verrett is ernstig ziek

Het koppel overweegt naar de VS te verhuizen. De twee brengen immers al regelmatig samen tijd door in Verretts thuisland. "Hier staan ze er veel meer open voor", legt Märtha Louise uit. "In Noorwegen vinden ze het niet kunnen dat je een relatie met een sjamaan hebt." Toch blijft de prinses voorlopig in Europa wonen, ook omdat ze drie kinderen heeft die hier naar school gaan.

Op dinsdag 7 juni 2022 maakt de sjamaan bekend dat de verloving officieel is. "Ze zei ja", schrijft hij op Instagram. Maar naast alle festiviteiten rond hun aankomende huwelijk maken ze ook een lastige tijd door. Verrett is ernstig ziek: hij heeft problemen met zijn nieren en moet drie tot vijf keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Een geplande transplantatie ging eind mei niet door.

Familieleden hebben de prinses en Verrett hun zegen in ieder geval gegeven. Op de website van het Noorse koningshuis staan felicitaties van haar ouders, koning Harald en koningin Sonja. Ook kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit wensen het stel veel geluk. "Durek is de man die mijn hart sneller doet kloppen, die mij en mijn potentie ziet. Hij maakt me aan het lachen en ik kan me bij hem kwetsbaar opstellen. Ik ben zo blij dat ik samen met deze prachtige man verder kan groeien", schrijft de prinses.