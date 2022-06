De Zweedse prinses Victoria is deze week in Nederland. Naast de geplande activiteiten zal ze ongetwijfeld ook een (korte) ontmoeting hebben met het Nederlandse koningshuis; de troonopvolgster is peettante van Amalia. In hoeverre lijken de twee koningshuizen op elkaar? En zijn er grote verschillen?

Op 7 en 8 juni gaat Victoria langs Amsterdam, Den Haag, Delft en Rotterdam. Het bezoek staat in het teken van duurzaamheid, innovatie en gelijke rechten. De 44-jarige kroonprinses zou eigenlijk al in november naar Nederland komen, maar toen moest de dochter van koning Carl Gustaf (76) haar reis annuleren vanwege de coronamaatregelen.

Als kroonprinses neemt Victoria veel koninklijke taken op zich en ondersteunt ze haar vader in zijn werk. Ze studeerde politicologie en geschiedenis. Het plan was om dat in Zweden te doen. Maar nadat ze in de media had gedeeld dat ze leed aan anorexia, kreeg ze te maken met enorme aandacht van de pers. Daarom besloot ze haar studie in de Verenigde Staten te volgen en daar verder te herstellen van haar eetstoornis.

De Zweedse pers zit de familie vaker op de hielen. De media berichtten begin dit jaar over een mogelijke scheiding tussen Victoria en prins Daniel. Daarop reageerde het koppel publiekelijk, iets dat ze normaliter niet snel doen. Ze spraken over "roddelpers", waarop de Zweedse media verbolgen reageerden.

De populariteit van het Zweedse koningshuis is net als in ons land dalende. Zo werd het recentste jaaroverzicht over de Zweedse koninklijke familie door nog geen miljoen mensen bekeken, een dieptepunt qua kijkcijfers. Victoria is volgens een onderzoek onder de Zweedse bevolking de populairste royal van het Zweedse koningshuis. Koning Carl is een stuk minder populair.

In tegenstelling tot Nederland is er in Zweden geen mediacode en mogen er dus gewoon foto's worden gemaakt en gepubliceerd van de leden van de koninklijke familie. De leden van het koningshuis komen daar dus vaker in de openbaarheid. Ook worden er bijvoorbeeld foto's gemaakt tijdens hun vakanties. In Nederland mogen leden van het koningshuis niet zomaar worden gefotografeerd. Ook mogen de foto's niet worden gedeeld in de media.

Victoria met haar echtgenoot Daniel en dochter Estelle. Victoria met haar echtgenoot Daniel en dochter Estelle. Foto: BrunoPress

De Amalia van Zweden

In 2010 trouwden Victoria en Daniel Westling, die ze rond 2002 leerde kennen als haar personal trainer. Ze verloofden zich in 2009. Kort daarna werd Daniel getroffen door een nierziekte. Hij kreeg een donornier van zijn vader en moet de rest van zijn leven medicatie slikken. Het stel heeft twee kinderen: Estelle (10, de troonopvolger) en Oscar (6).

Dat een vrouw koningin kan worden in Zweden, is nog niet heel lang mogelijk. Tot 1980 werd de eerstvolgende mannelijke nakomeling gekozen als troonopvolger. Dat werd ruim veertig jaar geleden veranderd en sindsdien geldt het eerstgeboorterecht, waardoor ook vrouwen in aanmerking komen voor de troon. Hierdoor werd Victoria kroonprinses en is zij dus de 'Amalia' van Zweden.

Als haar vader aftreedt of overlijdt, wordt zij koningin. Na Victoria is haar dochter Estelle de eerstvolgende troonopvolger. Net als in Nederland kan een koning(in) besluiten om afstand te doen van de troon. Koning Carl Gustaf heeft echter gezegd dat hij in het harnas wil sterven.

Puur ceremoniële rol

De koning van Zweden heeft een puur ceremoniële rol sinds in 1975 de uitvoerende macht werd overgedragen aan de Raad van State. Zo kunnen wetsvoorstellen bijvoorbeeld worden aangenomen zonder dat de koning hier toestemming geeft.

Wel geniet de koning immuniteit tegen strafrechtelijke aanklachten. Dat komt overeen met Nederland, waar koning Willem-Alexander ook onschendbaar is en de ministers verantwoordelijkheid dragen voor zijn regeringsdaden.

Willem-Alexander heeft inhoudelijk wel een grotere rol dan zijn Zweedse collega. Zo overlegt hij wekelijks met de minister-president, ondertekent hij wetten, besluiten en verdragen. Ook benoemt hij ministers en staatssecretarissen.

Victoria met haar vader koning Carl en haar moeder Silvia. Victoria met haar vader koning Carl en haar moeder Silvia. Foto: BrunoPress

Goed bevriend met Nederlands koningspaar

Het Zweedse koningshuis onderhoudt een goede relatie met het Nederlandse. Die relatie gaat ver terug. De Nederlandse prinses Louise van Oranje-Nassau trouwde in 1850 met de Zweedse kroonprins Karel. Victoria is de peettante van Amalia, die overigens ook bruidsmeisje was bij het huwelijk van Victoria en Daniel.

Willem-Alexander is op zijn beurt de peetvader van Victoria's dochter Estelle. Victoria en Daniel zijn goed bevriend met Willem-Alexander en Máxima. Ze staan ook steevast op de gastenlijst op bijvoorbeeld verjaardagsfeesten.