Meer macht, minder rellen: zo verschillen Nederlandse royals van de Zweedse

Willem-Alexander is op staatsbezoek in Zweden en brengt de komende dagen door met zijn collega Carl XVI Gustaf. Ongetwijfeld gaan ze ook in gesprek over hun werk als koning. Maar in hoeverre lijken de twee koningshuizen op elkaar? En zijn er grote verschillen?

Door Danja Koeleman

Het grootste verschil tussen Willem-Alexander en Carl Gustaf is de macht die zij hebben. De Nederlandse vorst heeft namelijk meer invloed dan zijn Zweedse collega. Willem-Alexander is koning van een constitutionele monarchie. Hij moet zich houden aan de grondwet en zet zijn handtekening onder wetten en koninklijke besluiten.

Dit is puur ceremonieel: als hij het niet eens is met een wet, dan moet hij dit voor zich houden. In uiterste gevallen kan hij zich uitspreken. Maar een wet kan er niet doorkomen zonder de handtekening van de koning. Verder overlegt Willem-Alexander met de minister-president en benoemt hij ministers en staatssecretarissen. In Zweden zit dit anders. Daar heeft de koning een puur ceremoniële rol. Daar is de handtekening van Carl Gustav dus niet nodig om een wet uit te voeren. De uitvoerende macht ligt geheel in handen van de Raad van State.

Beide koningen genieten immuniteit tegen strafrechtelijke aanklachten. Dat betekent dat zij onschendbaar zijn en dat de ministers verantwoordelijkheid dragen voor de regeringsdaden van de vorst.

In beide landen geldt het eerstgeboorterecht: de oudste zoon of dochter van de vorst is automatisch troonopvolger. Amalia is dat in Nederland en Victoria (45) is dit in Zweden. Pas in 1980 werd dit ingevoerd in Zweden. Tot die tijd werd de eerstvolgende mannelijke nakomeling bij voorkeur gekozen als troonopvolger, tenzij er geen zoon werd geboren.

Victoria met haar vader koning Carl en haar moeder Silvia. Foto: BrunoPress

Net als in Nederland kan in Zweden een koning(in) besluiten om afstand te doen van de troon. Koning Carl Gustaf heeft echter gezegd dat hij in het harnas wil sterven.

De populariteit van het Zweedse koningshuis is net als in ons land dalende. Zo werd het recentste jaaroverzicht over de Zweedse koninklijke familie door nog geen miljoen mensen bekeken, een dieptepunt qua kijkcijfers. Victoria is volgens een onderzoek onder de Zweedse bevolking de populairste royal van het Zweedse koningshuis. Koning Carl is een stuk minder populair.

In tegenstelling tot Nederland is er in Zweden geen mediacode en mogen er dus gewoon foto's van de leden van de koninklijke familie worden gemaakt en gepubliceerd. De leden van het koningshuis komen daar dus vaker in de openbaarheid. Ook worden er bijvoorbeeld foto's gemaakt tijdens hun vakanties. In Nederland kan het gevolgen hebben als je de koningshuisleden zomaar fotografeert en deze beelden deelt.

Beide koningen raken weleens verwikkeld in relletjes. Al zijn die van Carl Gustav heftiger van aard. Waar de Nederlandse koning in opspraak raakte wegens een buitenlandse vakantie in coronatijd en een dure speedboot, ging het bij zijn Zweedse collega om bezoeken aan stripclubs en hardnekkige geruchten over vreemdgaan.

