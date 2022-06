De Britse koningin Elizabeth was zaterdagavond om gezondheidsredenen niet aanwezig bij het concert ter gelegenheid van haar regeringsjubileum. Prins Charles bracht een eerbetoon aan zijn "mummy" en bedankte haar namens de hele wereld.

Bij de start van het concert in Londen werd wel een video van Elizabeth getoond waarin de koningin thee drinkt met beertje Paddington. In de video laat Elizabeth glimlachend zien dat ze een broodje jam in haar handtas bewaart, de favoriete snack van het beertje. Ter aankondiging van het concert tikte Elizabeth op haar theekopje mee met de eerste basgeluiden van het nummer We Will Rock You van Queen.

Daarna werd overgeschakeld naar het podium. Na de aftrap van Queen met Adam Lambert, traden ook Elton John, Alicia Keys, Nile Rodgers, Duran Duran, Diana Ross, de Britse songfestivalzanger Sam Ryder en Diversity op bij Buckingham Palace. Sir David Attenborough, David Beckham en Stephen Fry waren ook van de partij.

Elizabeth kampt met een broze gezondheid. De koningin miste vrijdag ook al de dankdienst in St Paul's Cathedral en zaterdagmiddag de Epsom Derby. Ondanks de afwezigheid van Elizabeth, prins Harry en zijn vrouw Meghan, waren er genoeg andere royals aanwezig bij het jubileumconcert in Londen. Prins Charles richtte zich na afloop van het concert tot zijn "mummy" en bracht een eerbetoon aan de vorstin: "Je lacht en huilt met ons, en bovenal sta je al zeventig jaar lang voor ons klaar". Volgens Charles is het dienen van het Britse volk de reden dat zijn moeder in de ochtend opstaat. "U zwoer uw hele leven te dienen en dat doet u nog steeds. Daarom zijn we hier. Dat vieren we vanavond."

Ook prins William was aanwezig bij het concert, waar hij zijn zorgen over klimaatverandering uitsprak. Sir David Attenborough riep ook op betere keuzes te maken "voor de natuur en voor de mensheid".