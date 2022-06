De Britten hebben donderdagavond kunnen kijken naar de uitzending van de soapserie Eastenders waarin prins Charles en zijn vrouw Camilla hun opwachting maken. De BBC zond de aflevering uit.

Aan het begin van het programma is te zien hoe de bewoners van Albert Square zich gereedmaken voor het straatfeest ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth.

De BBC had ook nog voor een leuke gimmick gezorgd. Terwijl iedereen bezig is met het versieren van de straat, zit een van de bewoners naar de tv te kijken waarop de balkonscène van Elizabeth te zien is.

De beelden zijn van donderdagochtend, zoals duidelijk te zien is. Ze zijn er vlak voor de uitzending in gemonteerd.

Charles drinkt een flinke scheut rum

Charles en Camilla maken op Albert Square kennis met enkele bewoners, zoals de plaatselijke groenteman. De marktkoopman vertelt dat al zijn groente organisch zijn en dat hij de zaak van zijn vader heeft voortgezet. "Dat is zo leuk aan Londen", laat Charles zich ontvallen. "Dat mensen de winkeltjes en markstalletjes van hun ouders overnemen."

Tegen een andere bewoner die rum uit Trinidad uitdeelt, vertelt Camilla dat ze wel eens rum uit dat land heeft gedronken. "En u leeft nog", antwoordt de man, die daarmee de lachers op zijn hand krijgt.

Later biedt hij Charles een scheut rum in zijn thee aan. "Ik dacht dat u het nooit zou vragen", zegt de prins, die dan ook veel gelach ontlokt.

73 Elizabeth viert verjaardag en 'platina' jubileum met veel spektakel

Camilla vraagt aandacht voor huiselijk geweld

Camilla maakt ook een praatje met een vrouw die een monumentje heeft gemaakt voor haar dochter die slachtoffer is geworden van huiselijk geweld. De royal zegt dat het belangrijk is dat de slachtoffers herinnerd blijven worden.

Even lijkt er nog een opstootje te komen als een van de bewoners denkt dat de royals niet echt zijn, maar dubbelgangers. De man maakt ruzie met een agente, maar andere bewoners weten hem te kalmeren. Aan het eind van de uitzending wordt er een gedenkplaquette onthuld waarop het bezoek van de royals vermeld staat.

Als het glas wordt geheven op koningin Elizabeth start de aftiteling waarin Charles en Camilla bedankt worden voor hun medewerking aan Eastenders.