Koningin Elizabeth zal vrijdag niet aanwezig zijn bij de dankdienst in St Paul's Cathedral in Londen ter gelegenheid van haar regeringsjubileum. Volgens Buckingham Palace komt de koningin niet, omdat ze donderdag tijdens de verjaardagsparade "ongemak ervoer".

"Rekening houdend met de reis en inspanningen die nodig zijn om morgen deel te nemen aan de dienst in de St Paul's Cathedral, heeft Hare Majesteit met grote tegenzin geconcludeerd dat ze niet aanwezig zal zijn", schrijft het koningshuis donderdagavond in een verklaring.

De 96-jarige vorstin kampt al langere tijd met een verslechterde gezondheid. Vorige maand was ze vanwege mobiliteitsproblemen voor het eerst in 59 jaar niet bij de opening van het parlementaire jaar. Haar zoon, kroonprins Charles, nam deze taak van haar over.

Koningin Elizabeth verscheen donderdag wel op haar verjaardagsparade in Londen. Ze zwaaide toen vanaf het balkon van Buckingham Palace naar de duizenden aanwezige toeschouwers.