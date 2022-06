De Britse prins Andrew is positief getest op corona en mist hierdoor de dankdienst die vrijdag wordt gehouden in St Paul's Cathedral in Londen. Die wordt gehouden ter gelegenheid van het regeringsjubileum van zijn moeder, koningin Elizabeth. De hertog van York ontdekte zijn besmetting na een routinetest.

Volgens Sky News is Andrew de afgelopen dagen in de buurt van koningin Elizabeth geweest, maar niet meer sinds hij positief testte. Woensdag werd hij nog gefotografeerd toen hij op het koninklijk landgoed in Windsor op zijn paard reed.

De dankdienst was waarschijnlijk het enige onderdeel van de festiviteiten rondom het jubileum van de koningin waarbij Andrew aanwezig zou zijn. Omdat hij geen actief lid meer is van de koninklijke familie, was hij bijvoorbeeld donderdag niet aanwezig bij de feestelijke militaire parade.

Andrew raakte in 2019 in opspraak toen de Amerikaanse Virginia Giuffre beweerde dat hij haar jaren geleden heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De zaak kwam begin maart ten einde toen de prins een schikkingsbedrag betaalde. Andrew heeft tot op heden altijd ontkend, maar legde wel zijn koninklijke taken neer.