Prinses Amalia maakte maandag bekend dat ze het aankomende collegejaar begint aan de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe zag de studententijd van haar vader Willem-Alexander en moeder Máxima er eigenlijk uit?

Koning Willem-Alexander zat net als zijn dochter Alexia tot zijn achttiende op de middelbare school in Wales, en ging daarna twee jaar in dienst. Na zijn dienstplicht begon hij aan een studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Tijdens zijn studie was de koning lid van de Leidse studentenvereniging Minerva. Hij woonde met drie medestudenten in een studentenhuis aan de Rapenburg 116.

In deze tijd kreeg Willem-Alexander de bijnaam 'Prins Pils', nadat er foto's van de prins in omloop waren gekomen met een glas bier en een sigaret in zijn hand. Zijn liefdesleven en drinkgedrag werden breed uitgemeten in de roddelbladen. Er werd publiekelijk getwijfeld of hij wel geschikt zou zijn voor het koningschap.

De koning slaagde in 1993 met een nette 7,5. Hij studeerde af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk om uit de geïntegreerde commandostructuur van de NAVO te treden.

Willem-Alexander op de tribune bij het CHIO-springconcours in Rotterdam in 1985. Willem-Alexander op de tribune bij het CHIO-springconcours in Rotterdam in 1985. Foto: ANP

Prinses Beatrix was lid van dezelfde studentenvereniging als Willem-Alexander. Ze studeerde sociologie - eveneens in Leiden - en breidde dat uit met onder meer economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Ze slaagde met een 8,5 voor haar doctoraalexamen en mag zich dus doctorandus noemen.

Amalia liet eerder weten niet uit te sluiten ook lid van Minerva te worden. Nu bekend is dat de prinses in Amsterdam gaat studeren, is het waarschijnlijker dat ze zich aansluit bij een studentenvereniging in deze stad.

Koningin Máxima haalde in 1988 haar baccalaureaat aan de Northlands School in Buenos Aires. Daarna studeerde ze economie aan de katholieke universiteit van Argentinië. Waar Willem-Alexander de bar van Minerva indook, was Máxima wat serieuzer tijdens haar studententijd.

De koningin had namelijk meerdere bijbaantjes. Zo werkte ze onder andere bij vermogensbeheerder Mercado Abierto S.A., waar ze onderzoek deed naar software. En paar jaar later ging ze aan de slag op de verkoopafdeling van Boston Securities. Daarnaast gaf ze Engelse les aan kinderen en volwassenen, en les in wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaarsstudenten.

Máxima in haar studententijd. Máxima in haar studententijd. Foto: RVD

Prinses Amalia zal in september, als het collegejaar begint, naar Amsterdam verhuizen. De dochter van Willem-Alexander en Máxima gaat haar woning delen met enkele medestudenten. De kroonprinses rondde in 2021 haar vwo-examen cum laude af. Daarna vertrok ze naar het buitenland om stage te lopen.