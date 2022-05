Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag een onaangekondigd bezoek aan Valkenburg gebracht om te kijken hoe het gaat met bewoners en ondernemers. De Limburgse stad werd bijna een jaar geleden getroffen door overstromingen.

Het koningspaar bezocht onder meer een lunchroom in het centrum van de stad en pakte verderop ook een terrasje, waar Willem-Alexander in het zonnetje een biertje nuttigde. Ondertussen hoorden de koning en koningin de verhalen van de Limburgers aan. Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul was er ook bij.

Hij noemt het "fantastisch" dat het koningspaar de belofte is nagekomen om de stad opnieuw te bezoeken na de watersnood van vorig jaar. "Hun buitengewone betrokkenheid bij de getroffen inwoners en ondernemers is hartverwarmend", aldus Prevoo in een verklaring. "Ze hebben indrukwekkende en bijzondere gesprekken gevoerd. Zo spontaan, gewoon op een terrasje in het centrum van ons mooie stadje."

Half juli vorig jaar kreeg Valkenburg na hevige regenval te maken met wateroverlast. Willem-Alexander en Máxima gingen toen ook naar de stad om de schade met eigen ogen te bekijken. Ze maakten op laarzen een wandeling door het gebied dat onder water stond en spraken met ondernemers, bewoners en hulpverleners.

In het zuiden van Limburg viel destijds in twee dagen tijd een enorme hoeveelheid regen, waardoor rivieren en andere waterlopen buiten de oevers traden. Valkenburg was de zwaarst getroffen plek. Daar viel in korte tijd bijna 200 millimeter regen.