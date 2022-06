Wie denkt aan de combinatie mode en het koningshuis, komt al snel uit bij Máxima of de Britse prinses Catherine. Maar ook de Britse koningin Elizabeth (96) is op haar manier een trendsetter. The queen, die nu viert dat ze zeventig jaar op de troon zit, is een fervent verzamelaar van mode- en beauty-items.

De queen is uit te tekenen in een mantelpakje met hoed, handschoenen, parelketting en broche. "Ook haar kleding ademt dat Elizabeth koningin is", zei Caroline de Guitaut, curator van tentoonstellingen rond de kleding van de Britse royal. Daarbij kiest Elizabeth niet voor saaie kleuren, maar juist voor felle en opvallende tinten. Zoals roze, paars en felblauw.

Haar hoofddeksels kiest ze met hulp van hoedenstylist Rachel Trevor-Morgan. Die vertelde dat de hoeden het gezicht van de koningin onbedekt moeten laten en ook niet in de weg mogen zitten bij het bewegen. Ook belangrijk - zeker in het regenachtige Engeland - is dat de hoeden niet snel wegwaaien of beschadigd raken wanneer het nat weer is.

Foto: BrunoPress

Ook een tas ontbreekt niet wanneer de koningin op stap is. Haar favoriet is een zwart, leren exemplaar van Launer, dat ze al meer dan vijftig jaar heeft. Het schijnt dat wanneer Elizabeth haar tas naar een andere arm overhevelt, dit een signaal is naar haar personeel. Daarmee geeft ze aan dat iemand haar moet redden uit een saai, ongemakkelijk of te lang gesprek.

Waar Elizabeth in het verleden nog veel bont droeg, zijn deze kledingstukken volgens haar stylist Angela Kelly nu uit den boze. Dat besluit is genomen nadat dierenactivisten regelmatig protesteerden tegen het bontgebruik van de koningin. Sinds 2019 draagt ze alleen nog nepbont om zich warm te houden.

Foto: BrunoPress

Elizabeth draagt altijd make-up en brengt dit volgens haar kleedster altijd zelf aan. Op één uitzondering na: voor de jaarlijkse kersttoespraak gaat de koningin altijd professioneel in de visagie.

Het make-upmerk Clarins zou tot de absolute favoriet van Elizabeth horen. Voordat ze werd gekroond, heeft ze het merk gevraagd een speciale tint lippenstift te creëren die perfect zou passen bij jurk die ze die dag droeg. Die wordt omschreven als een mooie wijn: "Diep robijnrood, met zachte ondertonen". De lipstick werd daarna voor het publiek uitgebracht en is nog steeds te koop, onder de naam 'Joli Rouge'.

Haar nagels zijn niet vaak te zien omdat ze vaak handschoenen draagt. Toch zou Elizabeth niets anders willen dragen dan de kleur Ballet Slippers van het budgetmerk Essie, een doorschijnende, naturelle kleur. Het merk schrijft op haar website dat de kapper van de koningin in 1989 vroeg of ze een potje voor Elizabeth mocht hebben. Sindsdien zou er geen enkele andere nagellak zijn gebruikt bij haar manicure.